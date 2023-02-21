Denizli Kayak Merkezi, snowboard ve yamaç paraşütü tutkunlarının gözde mekanı oldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Denizli Kayak Merkezi, amatör ve profesyonel yamaç paraşütü ile snowboard yapmak isteyen tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Modern kayak merkezinde deprem nedeniyle azalan yerli ve yabancı misafir sayısı, günden güne artmaya başladı.

Kış turizminde önemli bir cazibe merkezi haline gelen Denizli Kayak Merkezi, sezonu dolu geçiriyor. Kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olan tesis, Türkiye'nin birçok kentinden gelen amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyen tutkunları ağırlıyor. Ocak ayında 100 bini aşkın ziyaretçi konuk eden tesis, ülkeyi derinden etkileyen deprem dolayısıyla sayısılarda düşüş olsa da yoğunluk günden güne artmaya başladı. Karla oynamanın ve kayak yapmanın keyfini yaşamak isteyenlerin akın ettiği merkezi, daha çok yamaç paraşütü ile snowboard tutkunları tercih ediyor.

Faruk Konuk: “Buranın pisti ile kar kalitesi diğer yerlere oranla daha çok hoşumuza gitti”

Paraşüt uçmanın ve snowboardla kaymanın tadını çıkarmak için Muğla'nın Fethiye ilçesinden Denizli Kayak Merkezi'ne gelen Faruk Konuk, “Buraya Fethiye'den turla beraber geldik. Biz 6 kişilik bir ekibiz. Hem yamaç paraşütü sporu yapıyoruz hem de snowboardla uğraşıyoruz. Buranın yüksek kesimlerinde paraşütle kalkış yapıyoruz. Buranın pistleri gayet güzel. Ben birçok kayak tesisinde kaydım ama buranın pisti ile kar kalitesi diğer yerlere oranla daha çok hoşumuza gitti. Burada bu sporları beğenerek ve eğlenerek yapıyoruz. O yüzden her hafta sonu buraya geliyoruz. Yaklaşık 4 yıla yakındır bu kayak merkezine gelip gidiyoruz” dedi.

Kerem Alkan: “Burayı keşfettikten sonra başka bir yeri aramadık”

Profesyonel olarak yamaç paraşütü ile uğraştığını anlatan ziyaretçi Kerem Alkan ise, “Yamaç paraşütü sporcuyum, Ayni zamanda snowboard ekibimiz var. Kayak sezonun açılmasıyla birlikte her hafta sonu buraya geliyoruz. Yamaç paraşütü malzemelerimizi de yanımızda getiriyoruz. Burası uçmak için çok iyi bir nokta. Manzarası ve pistler çok güzel. Fırsat buldukça hep buradayız. Fiyatlar da kayak tesisleri arasında gayet makul seviyede. Burayı keşfettikten sonra başka bir yeri aramadık. Son 4-5 yıldır sadece burayı tercih ediyoruz. Tesis hem uçmak hem de kaymak için muhteşem bir yer” diye konuştu.

Birsen Duran: “Uçmak ve kayak yapmak için güzel bir nokta”

Kayak tesisinin kar kalitesini ve pistini beğendiğini söyleyen sporcu Birsen Duran da, “Yamaç ve snowboard sporcusuyum. Denizli Kayak Merkezi'nde yaklaşık 4-5 yıldır kayak yapmaya geliyorum. Buranın kar kalitesini, pistini ve imkanlarını çok seviyoruz. Özellikle burası bu yıl yenilendi ve çok ilerleme kaydetti. Fiyatlarda bizim için makul görünüyor. Uçmak ve kayak yapmak için güzel bir nokta. Her geldiğimizde hava olumsuz olmadığı müddetçe uçuşlarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Kuşanç: “Snowboard için vazgeçilmez kayak merkezinden bir tanesi”

Denizli Kayak Merkezi Saha Sorumlusu Hüseyin Kuşanç, şu sözleri kaydetti:

“Tesisin bulunduğu dağın en zirvesi 2 bin 420 rakımında, bulunduğumuz alan ise bin 910 seviyesinde. Dağın yüksek olması sebebiyle kristal kar kalitesi çok yüksek. Kayak merkezinde ekstrem sporlar, snowboard yapanlar yoğunlukta. Snowboard için vazgeçilmez kayak merkezinden bir tanesi. Buraya gelen misafirler daha çok snowboardlar ağırlıklı.”