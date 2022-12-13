Denizli, Kriket Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Kadınlar Kriket Açık Alan Türkiye Şampiyonası 14-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Şampiyonaya 9 takımdan 157 sporcuyu buluşturacak organizasyon için hazırlıklar devam ediyor.

Son yıllarda gittikçe daha popüler hale gelen Türkiye'de hayran kitleleri oluşturan kriket sporunda önemli bir organizasyon Denizli'de gerçekleştirilecek. Kadınlar Kriket Açık Alan Türkiye Şampiyonası, 14 ile 18 Aralık 2022 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Kadınlar U19 ve Büyükler Kriket Açık Alan Türkiye Şampiyonası Şemikler ve Akköy Futbol Sahalarında gerçekleşecek.

8 İlden 157 sporcu yarışmaya katılacak

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu koordinesinde Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşecek şampiyona ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Şemikler ve Akköy Futbol Sahalarında oynanacak maçlara 8 ayrı ilden 9 takım 157 sporcu katılacak.

“Önemli bir organizasyona daha hazırız”

Üst üste birçok sportif organizasyona ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Kriket Türkiye Şampiyonası için hummalı bir hazırlık var. Çalışmaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli'de tesis altyapısı ve tecrübeli kadroları ile Kriket Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydederek, yarışmalara katılacak tüm sporcu, antrenör ve kulüplere başarılar diledi.