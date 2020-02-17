Denizli Küçük Kızlar Voleybol Takımı'nın hedefi 'Türkiye Şampiyonası'

Denizli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası'nı kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Ege Bölgesi şampiyonasında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Denizli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz hafta Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen final müsabakasında Pars Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımı'nı 3-0 mağlup eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, bu başarısıyla Mayıs ayında gerçekleşecek olan Ege Bölge Şampiyonası'na katılmayı hak kazandı. Toplam 9 takımın yarıştığı şampiyonayı kazanarak büyük sevinç yaşayan Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Ege Bölge Şampiyonası'nı kazanması halinde Denizli'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.