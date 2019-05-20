Denizli mahalle iftarlarında buluşuyor

Ramazan ayında gelenekselleşen mahalle iftarları ile vatandaşları aynı sofrada buluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez gönül sofrasını Sevindik'te kurdu. İftar programına katılan ve Sevindik Mahallesi'ne altyapı müjdesi veren Başkan Osman Zolan, "Sevindik Mahallemizin altyapısını baştan aşağı değiştireceğiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofrasının bu kez durağı Sevindik Mahallesi oldu. Huzur, hoşgörü ve paylaşmanın ortak noktası olan gönül sofrasına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı. Vatandaşlar ile tek tek selamlaşarak, ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan, duaların ardından vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Başkan Osman Zolan, burada yapmış olduğu konuşmada, her yıl olduğu gibi yine Sevindik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Sizlerle aynı sokakta, aynı sofrada bir kez daha buluştuk. Aynı güzellikte bir araya geldik. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Sevindik Mahallemize ayrı özen gösteriyoruz. Bu sene Sevindik'te altyapıyla ilgili kazmamız vuruluyor. Altyapı meşakkatli bir iş. İnşallah Sevindik'in içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştireceğiz, yağmur suyu hattı döşeyeceğiz. Sonrasında çok güzel bir üstyapıyla çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Konuşmanın ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zolan, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.