Denizli Memur Sen'den Macron'un küstah ifadelerine tepki

Muhammed'e hakaret eden karikatürleri kamu binalarına yansıtan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u protesto etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Memur Sen Denizli İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, “İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Avrupa'daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır” dedi.

Memur-Sen Denizli İl Temsilciliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un İslam düşmanlığını ve küstahlığını protesto etti. 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen açıklamada konuşan İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen, hatem-ül enbiya Hz. Muhammed Mustafa'ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması, Müslümanları aşağılamasını tel'in etmek için toplandıklarını belirtti.

“İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır”

İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, “Değerli dostlar, aslında Macron, bir görüntü. Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya'da cami baskını, Hollanda'da GertWilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve Kutlu Nebi'ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz. Hemen belirtelim ki, insanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Avrupa'daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır” dedi.

“Batı iki değerden korkmaktadır, adil dünyadan ve özgür insandan”

Öselmiş, “Macron'un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. Son birkaç aydır, ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse, aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron'u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda. Macron, insandan korkuyor, adaletten korkuyor, İslam'dan korkuyor. Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki; özgürlük Batı'da slogandır. Batı iki değerden korkmaktadır aziz dostlar; adil dünyadan ve özgür insandan. İslam da tam da bunu vaat etmektedir. İnancımız, farklı olabilir. Fikirlerimiz karşıt görünebilir. Ama çok temel bir ortaklığımız var. Biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır. Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin, finans baronlarının hademesidir. Güzel ahlak için gönderilmiş Hz. Resulü hakaretlerine konu eden zihniyet, dünya üzerinden silinmeye mahkumdur” diye konuştu.

“Macron gibilerin karşısında mücadele etmeyi hem düstur hem onur sayarız”

Öselmiş, “Biz buradan bir konunun altını kalın çizgiyle çizmek istiyoruz. Bütün dünya duysun ki; bizim için Hz. İsa da Hz. Musa da hülasa, Hz. Adem'den Hatemül Enbiya Hz. Muhammed'e bütün peygamberler kutsaldır, haktır, sataşmadan dahi muaftır. Çünkü onlar, insana onuru ikram, insanlığa felahı imkan haline getirmek için yaşadılar, yaşattılar ve hakikati, doğruyu yaydılar. Hilkati garibenin yani Macron gibilerin karşısından mücadele etmeyi hem düstur hem onur sayarız. Bu tezgah temelde, İslam'ı ya da insanı önemsemeyen, hayatı dünyayı ve iktisadı kendi tekelinde gören emperyalist tapınağın, kapitalist şövalyelerinin unvanlarını, imkanlarını ve düzenlerini kaybetmeme feryadından başka bir şey değildir. Aslında yaşanan bir yok oluş cinnetidir. Uyanan bu dünyayı selamlarken, gönlümüzce rahmet peygamberine salavat getiriyor ve bütün benliğimizle, bütün güzel sözlerin insicamıyla sesleniyoruz; Ya Muhammed seni seviyoruz” ifadelerini kullandı.