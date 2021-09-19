Denizli MHP'den Ahmet Davutoğlu'na kınama

Yusuf Garip, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Denizli'ye yaptığı ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik söz ve ithamlarını kınadıklarını belirterek, “Toplumu ayrıştırıcı, kin ve nefrete yönelik söylemleriyle devletin temellerine yönelik saldırılar yapan bu şahsın, milletimizden uzaklaştığı aşikardır” dedi.

Yusuf Garip yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı ve Başbakan sıfatları sebebiyle Türkiye'nin bugün yaşadığı bütün dış politika sorunlarının membaı olan Davutoğlu, muhabbetten ve güler yüzden bahsetmiş. Muhabbette de güler yüzde de muhatap önemlidir. Muhatabınız ihanet çukurunda debeleniyor ve el uzattığı herkesi bu çukura çekmek istiyorsa elbette bu kimse, ne muhatap olmayı hak eder ne de güler yüzü. Bu sebeple Genel Başkanımız ve Ülkücü Hareket, kiminle muhabbet edeceğini ve kime güler yüz göstereceğini gayet iyi bilir. Bahçeli ve Milliyetçi Hareket; devletin bekası, yüce Türk milletinin huzuru, güçlü ve her daim dinamik Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza değin var olması için milletten aldığı güçle çalışmaktadır, buna da kimse engel olamayacaktır. Toplumu ayrıştırıcı, kin ve nefrete yönelik söylemleriyle devletin temellerine yönelik saldırılar yapan bu şahsın, milletimizden uzaklaştığı aşikar bir gerçektir. Suriyelileri kontrolsüzce kabul edip demografik bir güvenlik sorunu haline getirerek, Suriye sorununu bir çıkmaza sürükleyen ve son olarak Suriye'de federasyona yeşil ışık yakan hariciye uzmanına söyleyecek elbette çok söz vardır. Ama bu durumda, bahsi geçen dilinden iftiralar ve karalamalara yönelik sözler dökülen bu şahıs, muhabbeti de tebessümü de hak etmemektedir. Bu haliyle hak edebilmesi de pek mümkün gözükmemektedir. Zira şaşmaz bir hüküm verici olan tarih, gerçeği tüm çıplaklığıyla kaydetmektedir" şeklinde konuştu.