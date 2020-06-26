Denizli Milli Eğitim Müdürü Oğuz, YKS'ye girecek öğrencilere uyarıda bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yaptığı açıklamada; “Zaman zaman zorlandığımız ancak güven, umut, destek ve tedbirlerle daha da güçlendiğimiz bir salgın döneminden geçiyoruz. Öğrencilerimiz bu salgın dönemi içinden geçerken eğitim ve kariyer yolculuğunda önemli bir yol ayrımı olan Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girecekler. Sınavın yaklaşmasıyla öğrencilerimizi, velilerini ve bizleri tatlı bir heyecan sardı.

Kıymetli meslektaşlarım; sizlerin gayret ve özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizi akademik, zihinsel, sosyal, fiziksel, kişisel, duygusal alanlarda okul öncesi dönemden başlayarak orta öğretim kademesi son sınıfına kadar yüksek öğretime en iyi şekilde hazırladık. Öğrencilerimizi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavından sonra daha iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum.

Saygıdeğer velilerimiz; eğitim hayatı boyunca öğrencilerimizin yanlarında olarak onların bugünlere gelmesine büyük katkıda bulundunuz. Bu dönemde de yanlarında bulunmanız ve çocuklarımıza destek olmanız onların yaşadıklarının üstesinden gelebilmelerini ve sınav basamağını geçebilmelerini kolaylaştıracaktır. Çocuklarımız anaokulundan itibaren eğitim kademelerini bir bir geçerek birçok beceri ve kazanım elde ettiler. Çocuklarımız hedeflerine ulaşmak için önemli bir yol ayrımından geçerek elde ettikleri beceri ve kazanımları arttırabilecekleri yüksek öğretim kurumlarına devam edecekler. Bugüne kadar verdiğiniz desteğin sınav sürecinde de devam etmesiyle öğrencilerimiz hedeflerine ulaşacaklar. Bu vesileyle sınava yönelik alınan tedbirlere uymanız, öğrencilerimiz açısından ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum.

Değerli öğrencilerimiz; yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına yönelik bütün tedbirler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından alındı. Liselere Geçiş sınavını güvenli bir şekilde tamamladığımız gibi yüksek öğretim kurumları sınavlarının da güvenli bir şekilde tamamlanacağına inanıyorum. Bugüne kadar eğitim hayatınız boyunca birçok derse ve sınava katılarak bilgi, beceri ve deneyimlerinizi arttırdınız. Elde ettiğiniz kazanımları performansınıza yansıtarak ve elinizden gelen gayreti göstererek hedeflerinize ulaşacaksınız. Değerli öğrencilerimiz emeklerinizin zayi olmaması ve üzücü durumlarla karşılaşmamak için sınav kılavuzunda yer alan hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz sınav salonunu ziyaret etmeniz ve sınav günü sınava gireceğiniz binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmanız faydanıza olacaktır. Bu vesile ile öğrencilerimize emeklerinin karşılıklarını alabilmeleri temennisiyle yapılacak olan sınavlarda başarılar diliyorum” dedi.

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat:10.15'de yapılacak olan 2020 Temel Yeterlilik Testine (TYT) 25.439 aday, 28 Haziran 2020 Pazar günü saat: 10.15'de yapılacak olan 2020 Alan Yeterlilik Testine (AYT) 19.990 aday ve yine 28 Haziran 2020 Pazar günü saat: 15.45'de yapılacak olan 2020 Yabancı Dil Testine (YDT) 1.730 aday katılacak.