Denizli Müzesi'ne tam destek

Denizli'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu kent müzesinin yapılması için başlatılan çalışma vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Projeye tam destek veren Denizlililer müzenin turizme ve kent ekonomisine büyük katkısı olacağını vurguladı.

Denizli'nin uzun yıllar hayalini kurduğu kent müzesinin yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü Denizlililer tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kent müzesinin Denizli'nin çok önemli bir ihtiyacına yanıt vereceğini vurgulayan vatandaşlar taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi'nin mevcut halinin kötü olduğunu, yapılacak kent müzesi ile bu olumsuzluğun tamamen ortadan kalkacağını belirtti. Şehir merkezinde böylesine bir yapının Denizli'ye kazandırılmasının turizme ve kent ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını ifade eden Denizlili vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin bu hamlesine tam destek veriyor.

"Turistlerin şehir merkezine gelmesi sağlanacak"

Müze olduğu zaman caddelerin daha hareketli olacağını vurgulayan Muhittin Çetin, “Tarihi binalarımız müze haline geldiği zaman çok güzel olur. Burada kötü bir görünüm var. Projeyle daha güzel hale gelir. Bayramyeri Meydanımızın daha güzel canlanmasını sağlar. Müze olduğu zaman caddemiz daha hareketli ve güzel olacak. Turistlerin şehir merkezine gelmesi sağlanacak. Bina zaten şu anda çok kötü durumda. Oradan geçerken kötü kokular geliyor. Geceleri madde bağımlıları içerisinde yatıyorlar, ateş yakıyorlar. İnşallah müzeye dönüştüğü zaman Denizli için çok güzel olur” dedi.

Başkan Zolan: "Şehrimizin güzelliğine güzellik katacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, söz konusu proje ile Denizli'nin güzelliğine güzellik ve turizm potansiyeline artı değer katacaklarına inandıklarını kaydetti. Başkan Zolan, “Bölgedeki Atatürk Etnoğrafya Müzesi, tarihi Germinyanoğulları Hamamı, Gazi İlkokulu ve 800 yıllık tarihi Kaleiçi Çarşısı ile asırlardır varlığını sürdüren İlbadı Mezarlığı'na ek olarak tarihi değerlerimize uygun bir kent müzesi kazandıracağız. Oluşturacağımız bu aks turizm potansiyelimize artı değer katacak inşallah. Kent merkezimizde yerli ve yabancı turist sayısının artmasına imkan sağlayacağız. Geçmişimizi geleceğe taşıyarak, şehrimizin güzelliğine güzellik katacağız” diye konuştu.

Denizli Kent Müzesi

2 bin 570 metrekare kapalı alana sahip olacak Denizli Kent Müzesi'nde Cumhuriyet döneminden Osmanlı'ya, Denizli'nin mutfak kültüründen Denizli efelerine, hane kültürü canlandırma odaları, Denizli mutfak kültürü, Milli mücadelede Denizli, Denizli'nin ileri gelenleri, Denizli'nin ilkeleri, Denizli tarihi, Atatürk'ün büyük Ege gezisi, Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet döneminde bölgede tarım, sanayi, ekonomi ve sosyal hayat, Denizli efeleri, Denizli el sanatları, Osmanlı'dan günümüze dokuma, kumaşçı dükkanı, geçmişten günümüze Denizli geleneksel zanaatlar, ticari hayat, Denizli evleri, Denizli mimarisi ve Denizli'nin simgeleri gibi onlarca değer yer alacak.