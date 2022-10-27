Denizli narının Avrupa'ya ihracat yolculuğu başladı

Türkiye'nin en önemli ‘Hicaz' narı üretim merkezinden bir olan Denizli'de, son hasatlar yapılırken, ürünün fiyat ve rekoltesi üreticisinin yüzünü güldürdü.

Tarım kenti olarak adından söz ettiren Denizli'de, verimli ve kaliteli nar ürünün hasadı hummalı çalışmalarla sürüyor. İl genelinde 'Hicaz' cinsi narın en çok üretiminin yapıldığı Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Buldan ve Güney ilçelerinde hasadın sonuna doğru yaklaşıldı. Kalitesi, lezzeti ile insan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen organik nar, Türkiye'de olduğu kadar yurt dışından da en çok talep görülen ürünler arasında yer alıyor. Ekim ayında başlanan nar hasadı, kasım ayının ortalarına kadar sürüyor. Binlerce dönüm arazide gerçekleşen nar hasatı, sabahın erken saatlerinde mevsimlik işçilerin yoğun mesaisi altında başlıyor. İşçiler tarafından makas yardımıyla kesilen narlar, kasalara dizilerek traktörler aracılığıyla kamyona yükleniliyor. Kamyona yükleme işlemi tamamlanan narlar, işleme tesisine gönderiliyor. Tesislerde son kez işlenen narlar daha sonra paketlenip, başta yurt içi olmak üzere birçok Avrupa ülkelerine de ihracatı yapılıyor.

Mikroklima özelliğine sahip Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi'ndeki ovada yaklaşık 28 bin dekar alanda üretimi yapılan hicaz narında bu yıl 55-60 bin tona yakın hasat bekleniyor. Geçen yıl tarlada kilosu toptan 4 TL'den satılan hicaz narı, bu yıl 7-8 TL arasında satılıyor. Tat, renk, aroma, kalite ve yüksek kalibresiyle ihracatçı firmaların tercih ettiği hicaz narının yüzde 80-90'lık bölümünün ihracata gittiğini anlatan nar üreticisi Mustafa Işık, bölgeden iç piyasaya meyve suyu fabrikalarına da ürün gönderildiğine, nar suyu ve nar ekşisi de yapılarak hicaz narının değerlendirildiğine dikkat çekti.

“55-60 bin tonlarda hicaz narı rekoltesinin gerçekleşmesini bekliyoruz”

Alıcıların bu yıl geçen yıla oranla daha çok nar alımı yaptığını belirten Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Bulunduğumuz hicaz narı bahçesinde son hasat yapılıyor. Bu suluk narlarımızın hasattı bittikten sonra sezonu tamamlamış olacağız. Bu yıl verimli bir sezon geçirdik. Nar üreticimiz hem verimden hem de fiyatlardan memnun. 7-8 TL ile başlayan nar hasadı, bu yıl dalında satıldı. Bu yılkı verimler kıyasladığımızda geçen yıla oran artış var. Merkeze bağlı bulunduğumuz ovada, 28 bin dekarlık alanda hicaz narı üretimi yapılıyor. 55-60 bin tonlarda hicaz narı rekoltesinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Alıcılar bu yıl yoğun bir şekilde nar alımı yaptı. İnşallah önümüzdeki sezonda da aynı kalite ve verimden ödün vermeden yetiştirerek ülkemizdeki söz sahipliğini sürdürürüz” dedi.

“Bizim tek bir sorunumuz işçi bulmak oldu”

Üretici olarak elde ettikleri ürünlerin hem rekoltesinden hem de fiyatlarından memnun olduklarını dile getiren Mustafa Işık, “Bu yıl elde edilen verimlerden ve fiyatlardan memnunuz. Problem çıkmadan çalışmalarımızı tamamladık. Nar üretimimiz çok güzel oldu. Şu anda iki defa nar kesimi yaptık. Şimdi ise son hasadımızı yapıyoruz. Bizim tek bir sorunumuz işçi bulmak oldu. Çalışmaya genellikle hep yaşlı işçilerimiz geliyor. Suluk rekoltesi geçen yıla oranla çok oldu. İşçilerimiz sabah saat 06:00 gibi gelip, akşam saat 05:00 kadar çalışıyor. Kamyonlar işçiler sayesinde hızlıca doldurulup, daha sonra gönderiyoruz. Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat ediyoruz” diye konuştu.