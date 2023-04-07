Denizli Nisan'ı karla karşıladı

Denizli, Mart ayının ardından Nisan'da da kar sürprizi yaşadı. Dün gece yarısından sonra yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşan manzara şaşkınlık yaşattı.

Denizli'de geçtiğimiz hafta mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, yeni yağışlı hava dalgası nedeniyle ani düşüş gösterdi. Sağanakların etkili olduğu Denizli'nin yüksek kesimlerinde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında da kar yağışı alan kentte, gece ani gerileyen sıcaklık sonrası Çameli, Tavas ve Acıpayam ilçeleri ve mahallerinde kar yağışı etkili oldu. Gece geç saatlerde yağan karla bazı yüksek kesimler kısa süreliğine beyaz örtü ile kaplandı. 7-8 santimetre arasında kar biriken bölgede, yağış yerini sabah saatlerinde sis ve şiddetli rüzgara bıraktı. İl merkezinde 15 derece ölçülen hava sıcaklığı, yüksek kesimlerde de eksi -2 derece kadar düşük olduğu belirlendi.

Baharı beklerken güne yeniden kar yağışı ile uyanan Denizlilier, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hava sıcaklığının kimi bölgede sıfır derecenin altına düştüğü noktalarda çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Denizli genelinde bugünden itibaren yağmur yağışının 4 gün daha süreceğinin tahmin edildiği bildirildi.