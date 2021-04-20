Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı çocuk nüfusu verileri TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgilere göre Denizli nüfusunun yüzde 23,7'si çocuklardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli nüfusunun yüzde 23,7'sini çocuk nüfusu oluşturuyor. Coşkun tarafından verilen bilgiye göre; “2020 yılı sonu itibariyle Denizli ilinin toplam nüfusu 1 milyon 40 bin 915 iken çocuk nüfusu 246 bin 989 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0 ile 17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2020 yılında Denizli nüfusunun yüzde 23,7'sini oluşturmaktadır. Türkiye genelinde ise 2020 yılı sonu itibariyle toplam nüfus 83 milyon 614 bin 362 iken çocuk nüfusu 22 milyon 750 bin 657 oldu. Bu değerlerle Türkiye'de çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 27,2'sini oluşturmaktadır” dedi.

Çocuk nüfusunun yüzde 28,9'u 10 ile 14 yaş aralığında

Denizli'de çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2020 yılı sonu itibarıyla 246 bin 989 olan çocuk nüfusunun yüzde 25,8'ini 63 bin 684'ü 0 ile 4 yaş, yüzde 28,4'ünü 70 bin 88'i 5 ile 9 yaş, yüzde 28,9'unu 71 bin 378'le 10 ile 14 yaş ve yüzde 16,9'unu ise 41 bin 839'unu 15 ile 17 yaş grubundaki çocuklar oluşturuyor.

Denizli, çocuk nüfus oranı sıralamasında 48. sırada

Çocuk nüfusunun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 42,8 ile Şırnak ve yüzde 40,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla, yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli oldu. Yüzde 23,7 değeri ile Denizli ili çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 48. il oldu.