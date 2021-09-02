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Denizli Öğrenci Kart'ta vize dönemi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu “Denizli Öğrenci Kartı”nda vize dönemi başladı.

Kart sahibi öğrencilerin vize işlemlerini 1 Ekim 2021 tarihine kadar yaptırmaları gerektiği duyuruldu.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Öğrenci Kartlarında vize dönemi başladı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Denizli Öğrenci Kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Bu kapsamda vize süreci başlayan Denizli Öğrenci Kartlarının son vize tarihinin ise 1 Ekim 2021 olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan Denizli Öğrenci Kartlarının 2 Ekim 2021 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağına dikkat çekildi.



Vize işlemleri için gerekli evraklar


Vize işlemleri için gerekli evraklar ise şu şekilde açıklandı: "2021-2022 eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi (E-Devletten alınan öğrenci belgesi ve 2021-2022 eğitim-öğretim dönemine ait bandrollü öğrenci kimlik kartı öğrenci belgesi yerine geçmektedir.) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. Doğum tarihi 2005 yılı ve üstü olan öğrencilerin nüfus cüzdanları ve 1 adet vesikalık fotoğraf getirmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

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