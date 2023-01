Denizli organ bağışında Türkiye birincisi oldu

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü “Her Bağış Yeni Bir Hayat” projesi Denizli'ye bir kez daha birincilik getirdi. Denizli, 2022 yılında organ bağışında Türkiye geneli birinci sırada yer aldı.

Organ Bağışında farkındalık oluşturmak ve bağış sayısını arttırmak adına Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat' projesi ile o yıl Türkiye geneli büyük bir başarı elde edilmiş olup hala da proje Denizli'de başarılı şekilde yürütülmektedir. Pandemi döneminde tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de yavaşlayan organ bağışı çalışmalarına 2022 yılında hız verildi. Proje çerçevesinde merkez ve ilçelerde kamu hastaneleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından yoğun çalışmalar yapılarak organ bağış sayıları arttırıldığı belirtildi. Denizli, 2022 yılında canlı organ bağışında Türkiye sıralamasında ilk sırada yer aldı. Kadavra organ bağışında da Türkiye ortalamasının çok üstünde bir başarı elde etti.

“Denizli, 4 bin 671 organ bağışı ile Türkiye birincisi”

Ülkemizde on binlerce insanın diyalize bağlı olarak hayatını sürdürdüğünü belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, sağlığına kavuşmak için yıllarca organ bekleyen hastalar için organ bağışı oranları ve organ nakli sayılarının arttırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Öztürk, “Şu an da Türkiye'de 26 bin 894 hasta organ bağışı beklemekte ve sadece Denizli'de 1105 kişi diyalize girmektedir. Bu hastalar için organ bağışının önemi o kadar büyük ki, sağlıklarına kavuşabilmeleri için organ nakli olmaları gerekmekte ve bu da ancak organ bağışları ile sağlanmaktadır. Ülkemizde organ bekleyen hasta sayısında yaşanan artışa paralel olarak ne yazık ki hala organ bağış sayısı istenilen seviyede değildir. Bu nedenle Müdürlük olarak bu konuda farkındalık oluşturmak ve organ bağış sayılarını arttırmak için 2019 yılı Mart ayında başlattığımız ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat' projemize devam ediyoruz. Pandemide proje çalışmalarımız biraz duraksamıştı ama 2022 yılında ekiplerimizle sahada etkinlikler düzenleyerek, yine birçok alanda stantlar kurup, farkındalık eğitimleri düzenleyerek vatandaşlarımıza organ bağışının önemini anlatmaya çalıştık. Elbette pandemi öncesine göre Türkiye geneli her ilde olduğu gibi Denizli'de de geçmiş yıllara nazaran bağış sayıları biraz düşmüş durumda. Ama 2022 yılı verilerine il bazında baktığımızda Denizli, 4 bin 671 organ bağışı ile Türkiye birincisi durumunda. Nüfusa oranla diğer iller ile kıyasladığımızda da birinciyiz. Bu sonuçta emeği olan ve gecelerini gündüzlerine katarak vatandaşlarımızın olduğu her yerde büyük bir özveri ile organ bağışı alan sağlık ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum, bu onların başarısıdır. Yine projemizin ikinci hedefi olan kadavra organ bağışında da 2022 yılında 29 beyin ölümü gerçekleşti, bunların 14'nün organları ailesi tarafından bağışlandı ve 19 böbrek, 12 karaciğer ile toplamda 31 hastaya hayat olundu. Kadavra organ bağışında da nüfusa oranla hesaplanan PMP değerine göre Türkiye ortalamasının çok üstünde bir orana ulaşmışız, burada da ilk sıralarda yer alıyoruz” diye konuştu.

“Binlerce hastamız organ nakli için bekliyor”

Vatandaşları, hayata tutunmak için organ bağışı bekleyen hastalara umut olmaya davet eden İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Binlerce hastamız organ nakli için bekliyor. Unutmayalım ki bırakacağımız en güzel miras hayatta iken yapacağımız organ bağışıdır. Ülkemizde kalp, böbrek, karaciğer, pankreas, kemik ve kemik iliği, akciğer, ince bağırsak, kalp kapağı, kornea, tendon, kol ve deri nakli yapılabilmektedir. 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes 2238 sayılı yasaya göre organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilmekle birlikte kişinin yaşlı veya çok genç olması, süregelen sağlık sorunları olması organ bağışında bulunmasında bir engel değildir. Tek bir bağış, nakillerle birden fazla kişinin hayatını kurtarabiliyor. Bu nedenle yaşamak için tek umudu organ nakli olan hastaların yaşamlarını kurtarmak için organ bağışında bulunalım” dedi.