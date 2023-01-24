Denizli Orman Bölge Müdürlüğü çatı tipi GES'de rekor kırdı

DENİZLİ(İHA) – Türkiye'de çatı tipi GES projesini en fazla aileye ulaştıran Denizli Orman Bölge Müdürlüğü oldu.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) verdiği Orman Köylüleri Kredi ve Destekleri ile gerçekleştirilen Türkiye'de Çatı Tipi GES projesi ile Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tüm Türkiye'de en fazla aileye ulaşan bölge müdürlüğü oldu. Bu çerçevede Orköy Daire Başkanı Mesut Güler ve beraberindeki heyet bölge müdürlüğünü ziyaret etti. Son yıllarda bölge müdürlüğü Orköy Kredileri ile yapılan Çatı Tipi GES projeleri yerinde incelendi. Acıpayam ilçesi Boğazdere Mahallesinde bulunan GES projeleri yerinde incelendi. Çatı Tipi GES projesi ile bölge müdürlüğünde bulunan orman mahallelerindeki 180 aileye kredi ve dış kaynaklı hibe desteği verildiğini açıkladı.