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Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet Üçgül atandı

DENİZLİ(İHA) – Orman Genel Müdürlüğünün ataması ile Hatay Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Üçgül, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne atandı.



Orman Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürleri ataması ile Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne, Hatay Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte Ahmet Üçgül, bugün itibariyle Denizli'deki yeni görevine başladı. Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül görevini Bölge Müdür Vekili Ahmet Demirci'den devraldı. Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül devir teslim sonrası bölge müdürlüğü toplantı salonunda birim amirleriyle tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

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