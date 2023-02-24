Denizli Orman Bölge Müdürü Çetinkaya görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 4 bakanlıkta bazı müdürlüklere ve 1 kurul üyeliğine atamalar yapılırken, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4 ilin bölge müdürü de görevden alındı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya görevden alındı.

Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte iken, Orman Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürleri ataması ile Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Erhan Çetinkaya, 12 Eylül 2019 Perşembe günü görevine başlamıştı.