Denizli OSB Başkanvekili Filiz teknik üniversite için görüşmeler gerçekleştirdi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Necip Filiz'in de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK), YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş'la buluştu. Toplantıda, Denizli Organize Sanayi Vakfı olarak kurulması planlanan Teknik Üniversite konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği buluşmada, OSBÜK ve OSBÜK'ün mesleki eğitimle ilgili yaptığı çalışmaları ve Türkiye'de son dönemde mesleki eğitime ilginin arttığını ve bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kütükcü, Türkiye'de mevcut insan kaynağı ile üretimin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı arasında önemli bir nitelik örtüşmezliği olduğunu, bu örtüşmezliğinde ancak iyi bir mesleki eğitimle ortadan kaldırılabileceğini vurguladı. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş ise meslek yüksekokulları ile ilgili konuşarak genç istihdamı ile OSB'lerdeki mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Göktaş, gençlerin umudunun meslek yüksekokulları olduğunu vurguladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Necip Filiz, 2018/2019 eğitim - öğretim yılında özel okul statüsünde hizmet vermeye başlayan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) hakkında bilgiler verdi. Filiz, “Ülke sanayisiz, sanayi nitelikli elemansız gelişemez. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak mesleki eğitime bir nebzede olsa can suyu vermek, bu alanda farkındalık yaratarak örnek olmak amacıyla böyle bir girişime imza attık. Ülkemizdeki sanayi bölgelerinde mesleki ve teknik liselerin açılmasını sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Denizli Ekonomisine ve Sanayisine nitelikli ara eleman yetiştirmek amacı ile açılan okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz bugün Denizli tekstil sanayi başta olmak üzere tüm sanayi dallarının nitelikli, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaktadır” dedi.

Toplantıda, Denizli Organize Sanayi Vakfı olarak kurulması planlanan Teknik Üniversite konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.