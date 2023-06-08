Denizli OSB Futbol Süper Liginde şampiyon belli oldu

Kurumsal profesyonelliği sportif performansla buluşturan ve şirketlerin yeşil sahadaki buluşma adresi olan Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü Ligi'nde Futbol Süper Lig finali ve ödül töreni yapıldı.

Rekabetçi ancak dostluğu ön planda tutan, futbol coşkusunun halı sahalara taşındığı Denizli OSB Ligi katılımcılarına profesyonel bir atmosfer sunuyor. Hedefi, katılımcı şirketlerin ister oyuncu, ister seyirci olsun tüm çalışanlarının eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak olan Denizli OSB Ligi böylece çalışanların kurumlarına olan bağlılıklarını pekiştirme olanağı sağlıyor. Uzun ve zorlu geçen bir sezonun ardından tekstil takımları final müsabakasında karşı karşıya geldiler. İki takımında potansiyellerini etkili kullanabilmek için maça temkinli başladılar. Futbol seyir zevkinin çokça olduğu müsabakada bulduğu gol porsiyonlarını değerlendirerek kupayı kaldıran takım Gökhan Tekstil Takımı oldu. 12 takım ve 168 sporcunun mücadele ettiği turnuvada her takım en az 11 maç yaptı. Toplam lig maçlarında 66 müsabaka final play off ve play aut maçları ise 6 maç yapıldı. Süper lig bu yapılan 72 maç ile turnuva tamamlanmış oldu. Turnuva boyunca toplam 588 gol atıldı.

Grup birincisi Gamateks Tekstil

Uzun ve zorlu gecen maratonunun ardından rakiplerine üstünlük sağlayarak grupta 1. olmayı başaran Gamateks Tekstil ilk finalist olarak çıktı. Yapılan play off maçlarının ardından iki galibiyet alarak zoru başarmış olan ve ikinci finalist olarak adını yazdıran takım Gökhan Tekstil oldu. Yarı finalde penaltı atışları ile kaybeden takım Tan Tekstil takımı ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Final yolunda ilk beş takım içine giren Görenler Etiket ve OSB Müdürlüğü takımları oldu. Süper lige veda eden takımlar Durtaş Tekstil, Uğurlu Oto Cam ve Uspar Tekstil oldu. Gelecek sezon süper lig 15 takım ile oynanacak.

Ödül töreni

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli şubesi yönetimdeki final müsabakasının hakemleri A Klasman Hakemi Murat Can Ilgaz/B klasman Hakemi İbrahim Ethem Potuk /Bölgesel Klasman Hakemi Cihan Yurdagül hakem üçlüsüne plaketleri takdim edildi. Turnuva boyunca toplam sadece 4 sarı kart gören turnuvanın en çentilmen takımı OSB Müdürlüğü takımı oldu. OSB Müdürlüğü takımı kupasını Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran'ın elinden aldı.

"Bu sezonda çekişmeli ama centilmenliğin ön planda olduğu bir turnuva gerçekleştirdik"

Spor Komite Başkanı ve Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, “Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulumuzun bize verdiği büyük destekle birlikte bölgemizde her türlü sportif ve sosyal etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu zamana kadar gerçekleştirilen spor etkinliklerine hep ilgiyle takip edilmiştir. Böylesine önemli bir organizasyonda tekrar bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu süreçte tabii ki yapılan her bir iş ayrı ayrı çok değerli olduğunu biliyoruz. Bu sezonda çekişmeli ama centilmenliğin ön planda olduğu bir turnuva gerçekleştirdik. İş stresinden uzaklaşıp üyelerimize spor yaptırmanın olması gerektiğini düşünüyor ve biz de çalışmalarımızı bu yönde ağırlık vererek sürdürüyoruz. Tüm takımlarımızı turnuva boyanca birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak hareket ettikleri için turnuvaya katılan şirketleri özverili çabalarını taktir ediyorum. Turnuvamız boyunca desteklerini bizlerden esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.