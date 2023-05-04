Denizli OSB sanayicileri ağırladı

Denizlili sanayiciler Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Denizli OSB Başkan Vekilleri Derya Baltalı, Necip Filiz, Yönetim Kurulu üyeleri Osman Uğurlu, Cemalcan Sirkeci ve Selim Yaymanoğlu tarafından karşılandı.

Ziyaret çerçevesinde DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nde kursiyerler ile bir araya gelerek kursiyerlerin taleplerini ve memnuniyetlerini dinleyen heyet, DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hakkın Öztürker'den açılan kurslar ve katılan kursiyer sayısı hakkında bilgi aldı. DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nin ardından DOSTEK Koleji'nde incelemelerde bulunan sanayiciler, DOSTEK Koleji Müdürü Sadettin Dumlu ve Müdür Yardımcısı Emel Gönenmiş'i ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Denizli OSB Toplantı Salonunda bir araya Denizli'nin önde gelen sanayi temsilcileri, hayata geçirilmesi düşünülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. 2024 yılında kurulması planlanan Teknokent ve Model Fabrika Projesi hakkında yapılabilecek işbirlikleri ve bundan sonraki süreçler hakkında görüşüldü.