Denizli OSB Teknik Koleji 205 mezununu uğurladı

Sınıftan mezun olan 205 öğrencisinin mezuniyet heyecanını öğretmenler ve aileleriyle birlikte yaşadı.

DOSTEK Koleji okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara yapılan keşkek ve lokma ikramlarının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Mezuniyet Töreni'nde öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu gösterileri ilgi ve beğeni ile izlendi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Taş ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) Müdürü Saadettin Dumlu'nun ev sahipliğini yaptığı mezuniyet törenine, Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran, İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Yılmaz, Honaz KYK Müdürü Nihal Karacoşkun, Honaz SGK Müdürü Hümeyra Zeynep Bakırcı ve çok sayıda veli katıldı.

DOSTEK Koleji Kurucu Müdürü, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, “Sizler okulumuzun yeşeren fidanlarısınız. Tüm öğrencilerimizi çok iyi yerlerde göreceğimizden hiç şüphem yok. DOSTEK Koleji'mizin değerli müdür ve öğretmenleri, burada geçirdiğiniz 4 yıl içerisinde sizlere düşündüklerinizi çekinmeden paylaşabilme, tasarladıklarınızı, hayal ettiklerinizi yapabilme alışkanlığı kazandırdı. Tüm bu öğrendiklerinizle birlikte adım attığınız yeni geleceğinizde başarılar diliyorum.” dedi.

DOSTEK Koleji Okul Müdürü Saadettin Dumlu da “Bu yıl okulumuzdan 205 öğrencimizi mezun ediyoruz. Yolları hep aydınlık olsun, doğru bildikleri yolda hep emin adımlarla yürüsünler. Bu güzel gecede yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından 2022 – 2023 eğitim – öğretim dönemi boyunca okulumuza maddi destek veren firma sahiplerine ve yetkililerine DOSTEK Koleji öğrencileri tarafından plaketleri takdim edildi.

DOSTEK Koleji okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara yapılan keşkek ve lokma ikramlarının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Mezuniyet Töreni'nde öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu gösterileri ilgi ve beğeni ile izlendi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi, mezuniyet kütüğüne plaket çakılması, bayrak flama devir teslim töreni ve müzik gösterilerinin yer aldığı mezuniyet töreninde büyük bir coşku vardı.

Tören öğrencilerin keplerini havaya fırlatması sonrasında müzik gösterileri ve eğlence ile gecenin ilerleyen saatlerine dek sürdü.