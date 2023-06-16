Denizli OSB Teknik Koleji gala gecesi renkli görüntülere sahne oldu

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) yılsonu galası, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdulkadir Uslu, Denizli Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Derya Baltalı, Necip Filiz, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, Pamukkale İlce Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Honaz İlce Milli Eğitim Müdürü Osman Duran, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Baltalı ile HC Organize Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Akgören katıldı.

Yıl boyunca öğrencilerin tasarladığı ürünlerin yer aldığı defile, öğrencilerin tasarladığı eserlerin sergilendiği stantlar, müzik dinletisi ve folklor gösterisinden oluşan yıl sonu galası katılımcılardan büyük beğeni topladı. DOSTEK Koleji Bando Takımının çaldığı müzikler ile karşılanan konuklar kapıdan girince okul öğrencilerinin yaptığı ürünlerden ve projelerden oluşan sergi alanından geçerek etkinliklerin yapılacağı salonda yerlerini aldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan gecede DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu; DOSTEK'in bu noktalara gelmesinde desteğini esirgemeyen Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Denizli Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerine, Bölge Müdürlüğü çalışanlarına ve Gala'ya emek veren tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek; DOSTEK Koleji'nin kurulduğu günden bugüne gelişiminden, başarılarından ve yıl içinde yapılan etkinliklerden bahsetti.

DOSTEK Koleji öğrencilerinden oluşan okul korosunun seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle başlayan sahne DOSTEK Koleji öğrencilerinin kendi el becerileriyle hazırladıkları kıyafetlerin yer aldığı defile ile devam etti. Defilede yer alan kostümler ve sunumunu gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenler protokolden, velilerden ve diğer katılımcılardan büyük alkış aldı.

Defilenin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinden halk oyunlarının sergilendiği folklor gösterisi izleyenleri adeta büyüledi. Program sonunda öğrenciler öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.