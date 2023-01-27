Denizli OSB Yükselme Grubu Şampiyonu belli oldu

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce her yıl geleneksel olarak yapılan amatör spor etkinlikleri çerçevesinde, bu yıl 18.'si düzenlenen futbol yükselme grubu turnuvası 25 Ocak Çarşamba günü yapılan final maçları ile tamamlandı.

03 Ekim 2022 - 25 Ocak 2023 tarihleri arasında OSB Spor Tesisleri'nde yapılan Denizli OSB Yükselme Ligi yoğun katılımla gerçekleşti. Yükselme grubunda 20 takımın 2 grup halinde süper lige çıkmak için mücadele ettiği grup maçlarında toplam 90 müsabaka oynandı. Denizli OSB Spor Tesisleri'nde bulunan tribünlerin tıklım tıklım olduğu final müsabakasında Denizli Tekstil İplik-Örgü ile Bahar Tekstil Futbol takımları mücadele ettiler. Coşkulu bir seyirci kitlesinin izlediği maçta heyecan hat safhada idi. Normal süre içinde birbirlerine üstünlük sağlayamayan iki takım final maçına yakışır bir şekilde mücadele etmiş ve maç sonucunu penaltı atışları belirlemiştir. Normal suresi 2-2 biten maçı penaltı atışları sonucunda 6-5 kazanarak Yükselme Grubu Şampiyonu olarak ipi göğüsleyen takım ise Bahar Tekstil oldu.

Karşılaşma sonucunda duygu ve düşüncelerini dile getiren Bahar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Aysu, “Bu sene takımımızın elde ettiği başarıyla çok gurur duyduk. Hiçbir başara tesadüf değildir. Sahada ortaya koydukları mücadele bizlere büyük bir mutluluk kaynağı oldu. İnanmış bir takımın başaramayacağı ve aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Amacımız bu başarıyı birlikte parlatmak. Final coşkusunu tüm fabrika olarak hissettik ve inandık. Birlik beraberlik içinde centilmence yaptığımız mücadelenin sonuçlarını aldık. Şimdi sırada süper kupa var” dedi.

Final maçının diğer takımı Deniz Tekstil İplik- Örgü Yöneticisi Volkan Yeşilkazak ise “Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Art arda galibiyetler aldık ama kırılma maçlarını kazanamadık. Deniz tekstil ailesi olarak çok inanarak çıktığımız maçta oyunumuzu yansıtamadık. Normal süre sonunda berabere kaldık ve penaltılarda şampiyonluk kupasını elimizden kaçırdık. Biz güçlü ve azimli bir takımız. Bu sene alamadığımız kupayı süper ligde almak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Play off maçlarının kazanarak üçüncülük ve dördüncülük maçına çıkan Hürsan Havlu ve Kımıl Tekstil takımlarının oynadığı maçta ise hakemin çaldığı bitiş düdüğü ile gülen taraf rakibini 5-2 mağlup eden Kımıl Tekstil oldu. Turnuva boyunca taraftarların takımlarını yalnız bırakmadığı maçların başından sonuna kadar aynı heyecan ile takımlarını canı gönülden destekledikleri görüldü. Fabrikalardan mesai bitimimde takımlarını desteklemek için gelen taraftarlar turnuvaya renk kattı. Final müsabakalarını Denizli İl Hakem Kurulu'ndan gelen hakem üçlüsü yönetti. Turnuva boyunca birçok maça çıkan hakemlerimiz Cihan Yurdagül, Ertuğrul Duran ve Recep Tali oldu. Hakemlerimize başarıların devamını dileyerek plaketlerini Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş verdi.

Final Mücadelesi sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde turnuvanın en centilmen takımına, gol kralına, en az gol yiyen kalecisine ve dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. “Hayalinize ulaşmak için savaşmalısınız. Bunun için fedakarlık yapmak ve çok çalışmak zorundasınız. Bunu yaparken centilmenliği elden bırakmayız“ diyerek turnuva boyunca toplam sadece iki sarı kart yiyen turnuvanın en çentilmen takımı Erteks Tekstil takımına ödülünü Denizli OSB Satınalma Müdürü M. Çağrı Kaya takdim etti.

“Takım arkadaşlarınıza ne kadar muhteşem olduğunuzu göstererek ilham vermeyin. Onlara ne kadar muhteşem olduklarını göstererek ilham verin diyerek” turnuvanın en çok gol atan sporcusu Hürsan Havlu takımından 88 numaralı forma oyuncusu İbrahim Manaz toplam 28 gol atarak Gol Kralı olmuş; ödülü Denizli OSB Kalite Güvence, Basın ve Halkla İlişkiler biriminden Fatma Eraslan tarafından takdim edildi. “Bir kaleci tek başına oynamaz, ancak takımın kazanmaya devam etmesi için ana anahtardır” fikriyle turnuva boyunca 17 gol ile en az gol yiyen kalecisi Uğurlular Tekstil takımından 1 numaralı Hasan Işık oldu. Hasan Işık'a Altın Eldiven Ödülü'nü Spor Tesisleri Sorumlusu Süreyya Korkut tarafından takdim edildi. “Muhteşem bir atmosfer ve seyirci desteği ile futbol zevkini tatmak isteyenler Halmer tekstili izlesinler” diyerek play-off maçlarında iki maçı da kazanarak OSB Süper Ligi'nde oynamaya hak kazanan turnuva 5. olarak bitiren takım Halmer Tekstil Takımı oldu. Çok istedikleri süper ligde oynama biletini kazanan Halmer tekstil takımına plaketi DOSB Bölge Müdürü ve Spor Komite Başkanı Ahmet Taş tarafından verildi.

“En uzak hedefler dahi bir golle başlar bu Hürsan Havlu takımı tarihi tekrar yazar” diyerek çetin mücadelelerle yükselme grubu Turnuvasında 4. Olan takım Hürsan Havlu takımının plaketini DOSB Bölge Müdürü ve Spor Komite Başkanı Ahmet Taş'ın elinden aldı. “Bu bir oyun kazanır kaybederiz önemli olan mücadelemiz, Yensek te yenilsek te centilmenliği elden bırakmayız” diyerek hiç pes etmeden firmasına bir kupa götürmek için yola çıkan, Turnuvayı 3 bitiren takım Kımıl Tekstil takımı olmuştur. Kımıl Tekstil takımına üçüncülük kupa ve madalyalarını Bahar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Aysu verdi. “Kaybettiğimiz Her Şeyin Yerine Biraz Daha umudumuzu koyuyoruz. Bu sene olmadı hedef Süper Lig Şampiyonluğu” diyen Yükselme grubu Turnuvasını 2. bitiren Takım Deniz Tekstil İplik - Örgü oldu. Hep daha iyisini yapmak için ter döken takıma kupa ve madalyalarını DOSB Bölge Müdürü ve Spor Komite Başkanı Ahmet Taş verdi. “Futbol zevkini tatmak isteyenler, Aşkla koşan yorulmaz diyen bize rakip sorulmaz, Bugün zafer günümüz, Bugün sevinç günümüz, Bugün bizim günümüz” diyen Bahar Tekstil takımı ise 2022 yılı OSB Yükselme Grubu Şampiyonu oldu. Bu coşkuyu taraftarları ve seyircileri ile kutlayan ve şampiyonluk kupasını havaya kaldıran takıma ise Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş kupasını verdi.

Turnuva sonunda açıklamalarda bulunan DOSB Bölge Müdürü ve Spor Komite Başkanı Ahmet Taş, “Koronavirüs salgını sonra yaptığımız yükselme ligi turnuvası büyük bir heyecana sahne oldu. 20 takımın boy gösterdiği yükselme liginde çekişmeli maçlar oynandı. Ligde şampiyonluk yarışının yanı sıra OSB Süper Ligi'nde mücadele etmek isteyen takımlar arasında rekabet dolu maçlar oynandı. İki güzide takımın karşı karşıya geldiği şampiyonluk maçında şampiyonluk ipini göğüsleyerek şampiyon olan takım Bahar Tekstil olmuştur. OSB Bölge Müdürlüğü olarak böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Üstün bir mücadele örneği göstererek şampiyonluğa ulaşan, sergilediği performansla takdir toplayan Bahar Tekstil takımını finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum. Bu anlamlı başarıda emeği geçen sporcuları, teknik kadroları ve yöneticileri yönetim kurulumuz adına tebrik ediyorum” dedi.