Denizli OSB'de ‘Enerji verimliği ve doğalgaz tasarruf sistemleri' anlatıldı

Denizli OSB'de ‘Enerji verimliği ve doğalgaz tasarruf sistemleri' konulu seminer gerçekleşti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Enerji verimliği ve doğalgaz tasarruf sistemleri' konulu toplantı Denizli OSB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşti. Toplantıda, enerji verimliği, yasal mevzuatlar, denetimler ve gaz ön zenginleştirme yakıt tasarruf sistemleri hakkında bilgiler verildi.

Özel bir firmanın geliştirmiş olduğu doğalgaz ön zenginleştirme sistemi sayesinde yakıt kazanına giren doğalgazın önceden belirli bir derecede ısıtma ile zenginleştirerek gazın daha verimli yanmasının sağlandığını belirtildi.

Bölge firmalarının yoğun ilgi gösterdiği toplantının sonunda, merak edilen sorular cevaplandı.