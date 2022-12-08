Denizli OSB'de ‘Görev verme ve delegasyon' eğitimi verildi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu ‘Görev verme ve delegasyon eğitimi' gerçekleştirildi.

Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ‘Görev verme ve delegasyon eğitimi' ile katılımcılara doğru delegasyonun yapılması, iş paylaşımı ve sorumlulukların belirlenmesindeki etkenler ve delegasyon süreçleri konusunda bilgiler verildi. Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş eğitime önem verdiklerini belirterek, “2022'nin son ayına girdiğimiz bu günlerde eğitimlerimiz başarı ile devam ediyor. 2023 yılı içinse şimdiden çalışmalara başlayarak planlarımızı programlarımızı oluşturduk. Gerek kendi personelimize gerekse Denizli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firma çalışanlarına birbirinden iddialı eğitimlerle, dolu dolu bir yıl bizleri bekliyor” dedi.

Kurumsal işleyişin başarısının, iş ve sorumlulukların doğru, yerinde ve zamanında en iyi şekliyle yürütülmesine bağlı olduğunu ve bundan dolayı profesyonel bir yöneticinin, belirli iş ve sorumlulukları personeline devredeceğini belirten Taş; “Yöneticiler çalışma hayatında zirveye ulaşırken asla yalnız hareket etmezler. Hepsinin kendine göre farklı amaçları ve çalışma tarzları vardır. Başarılı yöneticilere bakıldığında dikkat çeken ilk şey hepsinin yetkilendirme becerilerinin üst düzeyde olmasıdır. Yetki devri yöneticinin yetkilerini alt kademedeki yöneticilere devretme işlemidir. Ancak yetki aktarmak zorlu bir süreçtir. Ancak yetki aktarmak insanların motive olması ve gelişmesi için en iyi yoldur. Bu eğitim çerçevesinde katılımcılar, yetki devrinin ne olduğunu, dikkat edilmesi gerekenleri öğrenecek iş yükünden kurtulmanın ve daha randımanlı iş yapmayı belirleyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Katılımcıların ilgi ve alakayla dinledikleri eğitim sonunda soru cevaplar bölümüne geçilerek yapılan sunum pekiştirildi.