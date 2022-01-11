Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü kapsamında Denizli OSB'de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı.

Honaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açılışı, Denizli Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Uslu, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Temel'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılımıyla ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen programla eş zamanlı yapıldı.

Mesleki Eğitim Merkezi Programları ile mesleki ve akademik hedeflerine ulaşırken bir şekilde örgün eğitim dışı kalmış veya sonradan meslek edinip yeterliliklerini belgeleyememiş kişiler için ustalık, kalfalık ve çıraklık eğitimleri verilerek istihdam ve iş hayatına yönelik çözümlerin üretilmesi amaçlıyor.

“Ülkemizin büyümesine yönelik istihdam yaratmalıyız”

Açılışta açıklamalarda bulunan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “OSB olarak eğitime büyük önem veriyoruz. DOSTEK Kolejimiz mevcut. Bin öğrencimiz eğitim alıyor. Çok verimli bir üretim yapılıyor. Öğrencilerimiz işlere hazır oluyor. Butik bir Teknoloji Üniversitesi yapılması için çalışma içerisindeyiz. Bu konuda Almanya'ya gidip temaslarda bulunacağız. Sanayinin ara eleman ihtiyacı var. Ülkemizin büyümesine karşılık istihdam yaratmalıyız. Nitelikli eleman ülkemizin en büyük sıkıntısı. Merkezimiz Denizli'mize hayırlı olsun” dedi.

“Nitelikli eleman ihtiyacını bu merkezlerde çözeceğiz”

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş ise “Amacımız günlük ortalama 16 saat eğitim sağlamak. Sanayicimizin ciddi anlamda ihtiyacı var. Bizler sanayicilerimize kalifiyeli çalışan sağlamak zorundayız. Bu konuda ilk olarak meslek lisemizi kurduk. Üniversitelerle ortak çalışmalarımız mevcut. Buralarda kısa sürelerde büyük adımlar atılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm OSB'lerde bu merkezler kuruluyor. Nitelikli eleman ihtiyacını bu merkezlerde çözeceğiz. İş arayanla işvereni bu merkezde buluşturacağız. Sanayicinin yeni fabrika açmaları ve üretim sağlamaları için nitelikli iş gücüne ihtiyaçları var” diye konuştu.