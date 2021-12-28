Denizli OSB'de mesleki gelişim eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı

-Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde mesleki gelişim eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını Bölge Müdürü Ahmet Taş'tan aldı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi iştiraklerinden biri olan Mesleki Eğitim Merkezi DOSTEM, AutoCAD kursu eğitimini başarı ile bitiren kursiyerlere yönelik sertifika töreni düzenledi. “Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim (AutoCAD) Kursu” eğitiminde kursiyerler, 72 saatlik eğitim programını tamamlayarak kurs sonunda sınava tabi tutularak sertifika almaya hak kazandı. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını; Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu adına Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş verdi.

“Mesleki eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz”

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet TAŞ, günümüzde vasıflı çalışan olmanın önemli olduğunu belirterek mesleki gelişim ve meslek edindirme eğitimlerinin önemine değinerek “Mesleki eğitim ve mesleki gelişim eğitimleri sayesinde iş arayan gençlerin niteliklerinin arttırılarak değişen iş hayatında uyum sağlayabilmeleri ve rahatlıkla iş bulabilmelerinin önü açılmaktadır. Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak Denizli'nin geleceği ve gelişimi için mesleki eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'muz ülkemize hizmet etmek için sanayicilerimiz ile birlikte her türlü desteğe hazır. DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezimizin kurslarını sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

“Temennimiz kursiyerlerimizin almış oldukları eğitimleri meslek yararına olarak işlerde kullanabilmeleridir”

DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hakkı Öztürker ise, “Gelişen ve yenilenen dünyada insana hizmet ettiklerini vurgulayarak, bizler insanlara faydalı olmak ve yaşam boyu eğitimde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Denizli Organize Sanayi Bölge firmalarımıza hizmet etmekte ve eğitim vermekten son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Temennimiz kursiyerlerimizin almış oldukları eğitimleri meslek yararına olarak işlerde kullanabilmeleridir. DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezimizde bizlere bu imkânı sağlayan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'muza ve eğitim boyunca destekleriyle yanımızda olan Bölge Müdürümüz Ahmet TAŞ'a teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.