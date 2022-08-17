Denizli OSB'nin ‘Hayat Ağacı' projesi 12 kadını iş sahibi yaptı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki Eğitim Merkezinin Kızılay işbirliğinde hayata geçirdiği ‘Hayat Ağacı' projesiyle 12 kadın iş sahibi oldu.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Denizli Kızılay Kadın Teşkilatı işbirliği ile birlikte gerçekleştirilen istihdam garantili düz dikiş makineci eğitimine yönelik “Hayat Ağacı” projesi DOSTEM'de başarıyla tamamlandı. Kursa katılım gösteren 12 kursiyer Denizli Kızılay teşkilatında düzenlenen sertifika töreni ile sertifikalarını aldı ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi firmalarında iş hayatına başladı.

Proje hakkında bilgi veren DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hakkı Öztürker, “Toplumsal hayata kadınların katılımlarını kolaylaştırmak, iş imkânı sunmak, maddi durumu iyi olmayan, çalışma konusunda hiçbir engeli bulunmayıp imkanı olmayan kadınlara ekonomik destek sağlamak, mesleki eğitim vermek ve toplumsal ekonomik gelişmeye katılımlarını sağlamak amacı ile ‘Hayat Ağacı' projemizi Denizli Kızılay Kadın Teşkilatı ile birlikte başlatmıştık. 12 Ağustos tarihi itibariyle kursiyerlerimize 336 saatlik eğitim programımızı tamamladık. Honaz Halk Eğitim Merkezimiz ile düzenlediğimiz eğitim sürecimiz denetim altında gerçekleşti. Kursiyerlerimizin Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızda istihdamlarını sağladık. Kursiyerlerimizin; kurs süresi boyunca ulaşım giderleri Denizli Kızılay Kadın Teşkilatı tarafından, öğle yemekleri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz tarafından karşılanarak kurs sürecini tamamladılar. Kursiyerlerimiz eğitime başvurduklarında DOSTEM'de böyle bir ortamı beklemediklerini, DOSTEM'de bir aile ortamı ile karşılaştıklarını ve bu imkânı kendilerine sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ettiklerini belirterek ayrıldılar. Bu süreçte proje ortağımız Kızılay Kadın Teşkilatı'na destekleri ve süreç içerisindeki iş birliğinden dolayı teşekkür etmek isterim. Kursiyerlerimiz 15 Ağustos tarihi itibariyle meslek hayatlarına başladılar. Kursiyerlerimizin birçoğu ev hanımı. Toplumsal hayatta anne rolünü benimsemiş başımızın taçları. Şimdi ailelerine ekonomik gelir de sağlamış olacaklar. DOSTEM olarak projenin başarıyla tamamlanması ve kursiyerlerimize iş imkânı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. DOSTEM biliyorsunuz Denizli Organize Sanayi Bölgemiz iştirakçilerinden ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) tarafından çalışmalarını sürdürmekte. Biz bu yıl istihdam garantili 4. kursumuzu gerçekleştirmiş olduk ve yeni projelerde de Kamu kurum ve kuruluşlar, Sivil Toplum Örgütleri ile iş birliği içerisindeyiz. Yeni kurslar, yeni istihdamlar bizim önceliğimiz ve hedefimiz. Mesleki gelişim kurslarımıza da yoğun talep var. Bize bu imkânları sunan, her türlü desteği sağlayan ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulumuza, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfımız (DOSAV) Yönetim Kurulumuza ve sanayicilerimize kendi adıma ve kursiyerlerimiz adına teşekkürlerimizi sunarım. Mesleki eğitime vermiş olduğumuz önem doğrultusunda bize her daim desteğini sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Honaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze de teşekkürlerimizi sunarım. Kursiyerlerimize de iş hayatlarına başarılar diliyorum” diye konuştu.

Proje ve çalışmalar hakkında bilgi veren Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş ise “Bölge Müdürlüğü olarak birçok yenilikçi projeye imza atıyoruz. Sanayimize nitelikli eleman yetiştirmeye, kadınların istihdama katılımlarına, mesleki eğitime öncelik veriyoruz. “Hayat Ağacı Projesi” Kızılay Denizli Şubesi Kadın Teşkilatı'nın bölge müdürlüğümüze ziyareti ile hayata geçti. Kurumsal kimliği ile DOSTEM, firmalarımızın çalışanlarına destek olmaya, hizmet vermeye devam edecek. Projenin hem kursiyerlerimize hem de sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.