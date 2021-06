Denizli otomobil sektörüne ‘Işık' geldi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de genç girişimciler Ahmet Işık ve kardeşi Ali Işık'ın kurduğu Işık Auto, Denizli Otonomi Galericiler Sitesinde hizmet vermeye başladı.

Denizli'de sağlık sektöründe hizmet veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı ve İş Adamları Denizli Şube Başkan Yardımcısı Cemal Işık'ın oğulları Ahmet (25) ve Ali Işık (20) kardeşlerin hayallerindeki mesleğe adım atarak kurdukları Işık Auto, Otonomi Galericiler Sitesinde gerçekleştirdikleri lokma hayrı ile hizmet vermeye başladı. Düzenlenen etkinliğe iş dünyasından birçok kişinin yanı sıra İş Adamları Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün, Yeşilay Denizli Şube Başkanı Bünyamin Yakar, Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin'de katıldı.

Uzman ekibimizle en uygun fiyatlar Işık Auto'da olacak

Bünyesinde bulundurduğu onlarca çeşit araçla Denizli'de yeni bir soluk getirecek olan Işık Auto sahibi Ahmet Işık, “Denizli'de birçok marka ve modelle araç arayanların sesi olacağız. Müşterilerimiz aradıkları neredeyse tüm marka ve modelleri bizde bulabilecekler. Otonomi Galericiler Sitesindeki yerimize herkesi bekliyoruz. Allah çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak etsin. Haram lokma nasip etmesin. Her şeyin değeri ve ederi bellidir. Biz bu konuda uzman kadromuzla piyasa araştırmasını yaparak en uygun fiyatları halkımıza arz edeceğiz. Bu konuda en büyük destekçimiz, her zaman her koşulda arkamızda dik şekilde duran babamız Cemal Işık'a da teşekkür ederiz” dedi.

Açılış pandemiden sonra

Pandemi önlemleri dikkate alınarak gerçekleşen lokma hayrında konuşan Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık ise, “Evlatlarımla bu mücadele ve azimleri sebebiyle gurur duyuyorum. Allah'ım çıktıkları bu yolda onları muvaffak etsin, ayaklarına taş değirmesin. ‘Otonomi'ye Işık' geldi diyoruz. İnşallah vatana millete kaliteli ve güzel hizmetler vereceğiz. Evlatlarım benim her şeyim onlara güvenim sonsuz. Bugün gerçekleştirdiğimiz lokma hayrına katılan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. İnşallah en kısa sürede pandemiyi bitirip normalleşme sürecine geçildiğinde tüm eş ve dostlarımız ile açılış merasimimizi birlik ve beraberlik içinde gerçekleştireceğiz. Işık Auto'muzun Denizli'mize ve otomobil sektörüne hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim” diye konuştu.