Denizli Özel Cerrahi Hastanesi personelleri yemekte bir araya geldi

Yemekte bir araya gelen ve yaklaşık 300 kişinin katıldığı yemekte üçüncü, beşinci ve onuncu yılını dolduran personeller ödüllendirildi.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi'nin yılın yorgunluğunu düzenlenen gecede attı. Yönetim Kurulu, doktorlar ve personellerin katıldığı yemek programında Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Murat Çelik'in açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasında hastane ile ilgili önemli açıklamalar yapan, Op.Dr. Murat Çelik, “Her yıl olduğu gibi bu yılda çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile bir araya geldik. Yılın hem yorgunluğunu hem de yeni dönem için gerçekleştireceğimiz çalışmaların temelini atıyoruz” dedi.

“Bölgenin referans hastanesi olmayı sürdürüyoruz”

Açılış konuşmasının devamında bölgenin fark oluşturan referans hastanesi olduğunu dile getiren Op.Dr. Çelik, “Onkolojik ameliyatların neredeyse tamamı hastanemizde yapılıyor, özellikle Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi ve Genel Cerrahi alanında özellikli ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Kardiyoloji ve Kalp ve Damar cerrahisi ile ilgili tüm ameliyatlar alanındaki uzmanlığımız ile bölgenin referans hastanesi olmayı sürdürüyoruz. Donanımlı, akademik kariyerli doçent ve akademisyen doktorlarımız ile nitelikli cerrahi işlemlere imza atıyoruz. Bu bizim rakiplerimizden ayrıldığımız en önemli noktalardan biri” dedi.

“2020 yılında dijital ve teknoloji odaklı bir hastane olacağız”

2020 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında konuşan Çelik, “Hastanemizde çok yakın zamanda iki önemli doktorumuz göreve başlayacak. Birlikte başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Hastalarımızın konforu ve memnuniyeti için binamızı yenilemeye başladık. 2020 yılının ortasına kadar sürecek fiziksel bir yinelenme sürecindeyiz. Sağlık teknolojisi alanında dünya standartlarının üzerinde medikal cihaz parkuruna sahibiz ve hastalarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına hastanemizdeki teknik altyapıyı yeniliyor, revizyonlarını gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında daha dijital ve teknoloji odaklı bir hastane olacağımızı söyleyebilirim“ dedi.

“Yurtdışından gelen hasta trafiğimiz çok fazla”

Sağlık turizmi alanında da çeşitli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, “ Son yıllarda yurtdışından gelen hasta trafiğimiz çok fazla ve özellikle 2019 yılı içerisinde yurtdışından birçok yabancı hastanın teşhis ve tedavisinde doktorlarımız önemli başarılara imza attı. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Turizmi yetki belgesine layık görüldük bu bizim bu konuda doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Sağlık turizmi konusunda yaptığımız yatırımlara devam edeceğiz” dedi.

“4 yıldır üst üste vergi rekortmenleri listesinde”

Denizli'de 4 yıldır üst üste vergi rekortmenleri listesinde yer alan tek sağlık kuruluşu olduklarını belirten Çelik, “Bu yıl yine vergi rekortmenleri listesinde Denizli'de üst sıralardayız. Listeye giren tek sağlık kuruluşuyuz bunun hem gururunu yaşıyoruz. Hem ilimizin hem de ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz” ifadeleri ile anlattı.