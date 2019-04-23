Denizli polisi 29 kişilik organize suç örgütünü çökertti

Denizli'de polis ‘adam yaralama, gasp, tehdit, zorla çek senet imzalatma' gibi suçlardan 53 kişiyi mağdur ettiği öne sürülen organize suç örgütüne yönelik özel harekat destekli operasyon yaptı. Operasyonda bir gece kulübü başta olmak üzere 21 adrese yapılan eş zamanlı baskında 29 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kentte ‘adam yaralama, gasp, tehdit, zorla çek senet imzalatma, adam kaçırma, hürriyetten yoksul kılma' iddiaları üzerine bir grubu Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde takibe aldı. Polis ekipleri yaklaşık 8 ay süren takibin ardından harekete geçerek Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde

operasyon yaptı. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde önceden belirlenen 21 farklı adrese özel harekat polisi destekli eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler 29 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların 53 kişiyi çeşitli suçlardan mağdur ettikleri iddia edildi. Operasyonda örgüt lideri olduğu iddia edilen A.K. de gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon anı film sahnelerini aratmadı

Operasyonlar esnasında baskın yapılan yerlerden biri de şüphelilerin bulunduğu gece kulübü oldu. Kulübün bulunduğu sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen operasyonda polis önce sokağı araçlarla kapattı. Ardından özel harekat polisi önde KOM ekipleri arkalarında gece kulübüne girildi. Baskın anında ekiplerin, şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı hızlı hareket ederek kulübe koşarak girmeleri ise film sahnelerini aratmadı. Baskın anında kulübe yaklaşık 50 polis girdi.

Baskın yapılan kulüpte bazı şüpheliler ise üzerlerinde bulunan tabancaları polisin görmemesi için çiçek saksılarının bulunduğu alana attı.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Öte yandan, KOM ekipleri yaptıkları operasyon ile son yılların en başarılı operasyonlarından birine imza atmış oldu.