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Denizli polisinden özel araçlara sigara denetimi

Denizli’de polis tarafından özel araçlara yönelik sigara denetimi uygulaması yapıldı.

Denizli'de polis tarafından özel araçlara yönelik sigara denetimi uygulaması yapıldı. Denetimler sırasında araçlarında sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücüler uygulamadan haberlerinin olmadığını savunup, duruma şaşırdılar.


Uygulama kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kınıklı Kampüsü civarında denetim yapıldı. Denetimlerde araç içinde sigara için sürücü ve yolculara kabahatler kanunu kapsamında 153 TL idari para cezası kesildi.


Denetimlerde ceza kesilen sürücülerin birçoğu uygulamaya tepki gösterirken, aynı zamanda şaşkınlıklarını da gizleyemedi. Denetimlere özel harekat polisi ve asayiş ekipleri de destek verdi.

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