İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 tutuklama

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine karşı gerçekleştirilen operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine karşı gerçekleştirilen operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 8'i tutuklanarak ceza evine sevk edildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevre illerden kente uyuşturucu getiren ve satışını gerçekleştiren 14 kişi tespit etti. Bir süre fiziki takibe alınan şahıslara karşı operasyon düzenlendi. 7 farklı operasyon gerçekleştiren ekipler, toplamda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon neticesinde yapılan aramalarda, 565 gram esrar, 175 gram metamfetamin, 70 gram eroin, 26 kök kenevir ve 10 birim sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.