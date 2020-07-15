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Denizli protokolünden 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıldönümü nedeniyle Denizli'de bir dizi etkinlikler düzenlendi.



İlk olarak Asri Mezarlıkta Asker ve Polis Şehitliklerini ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, 11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan V. Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri okunan duaların ardından şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Ali Fuat Atik ve diğer protokol üyeleri 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Denizli ve Türkiye'de 15 Temmuz 2016 da yaşanan kahramanlıkları konu alan fotoğraf sergisini gezdi.



Daha sonra Vali Ali Fuat Atik, 11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan V. Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri ile birlikte 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain saldırılarda şehit olan Haki Aras'ın Denizli'de ikamet eden eşi Firuze Aras'ı ziyaret etti.

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