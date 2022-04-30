Denizli, Ramazan Bayramını yağışlı geçirecek

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu ve Ramazan Bayramı tatili süresince yerini yağışa bırakacağı belirtildi.

Ülkemizin büyük bir bölümünün bu hafta sonu ve Ramazan Bayramı'nı yağışlı geçireceği, sıcaklıkların yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, genellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Afyonkarahisar ve Uşak illerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Denizli'de ise gök gürültülü sağanak yağışın yerel geçişler şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Arefe günü Afyonkarahisar'da gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Uşak ve Denizli'de ise çok bulutlu bir havanın hakim olacağı ön görülüyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de toz taşınımı bekleniyor. Bölge genelinde Pazartesi gününün gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 2. günü bölgenin tamamında gök gürültülü sağanak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bayramın 3. günü Afyonkarahisar ve Uşak illeri parçalı bulutlu iken Denizli'de ise çok bulutlu bir gün geçeceği ön görülüyor.

Denizli'de bayramın bir ve ikinci günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer günler çok bulutlu, günün en yüksek sıcaklıklarının ise 24 ila 26 derece arasında geçeceği tahmin ediliyor.