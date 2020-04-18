Denizli sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hayalet şehre döndü

Denizli'de ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin cadde ve sokakları ile şehirlerarası karayolları bomboş kaldı. Kentte vatandaşların tamamının yasağı riayet ettikleri gözlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kara sonrası kent adeta bomboş kaldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı başta olmak üzere normal günlerde binlerce insanın geçtiği ve gezdiği Gazi Mustafa Kemal Bulvarı başta olmak üzere Bayramyeri Meydanı ve ana arterleri önceki hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da bomboş kaldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları adeta hayalet şehre dönüşen ve nüfusu 1 milyonun üstünde olan Denizli'nin bomboş kalan cadde ve sokaklarını drone ile havadan görüntüledi.

Kentte vatandaşlar sadece fırınlara ekmek almak için çıkmaları dikkatlerden kaçmazken, karayolları ve sokaklarda ise yasak kararında belirtilen doğalgaz, elektrik, su, belediye ve basın mensupları ile kolluk güçlerine ait araçların geçiş yaptığı gözlendi. Kentte vatandaşların tamamının yasağı riayet etmeleri dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar günlerdir yapılan ‘evde kal' çağrılarına tam anlamıyla riayet ediyor.

Kentte sokağa çıkma yasağı yarın 00.00 itibari ile sona erecek.