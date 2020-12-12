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Denizli sokakları bom boş kaldı

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Denizli halkı tam anlamıyla uyum sağlayarak cadde ve sokaklar bom boş kaldı.

Hafif şekilde esen rüzgarlar ile yapraklar dökülürken, caddelerde sessizlik oluştu.


Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle Denizli kent merkezinde bulunan fırın ve marketler dışında, esnaflar işyerlerini açmazken vatandaşlarda evlerine kapanarak kısıtlamaya uydu. Sabah saatlerinde başlayan rüzgar ile birlikte ağaçlardaki yapraklar cadde ve sokakları kapladı. Kentte sessizlik oluşurken, polis ekipleri cadde ve sokakları kontrol etmeye devam ediyor.

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