Denizli tarihi zaferi unutmadı

Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel bir anma programı düzenlendi. Kahramanlık türküleri, ağıt ve şiirlerin seslendirildiği anma programına katılanlar unutulmaz bir akşam geçirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programına, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, gaziler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Koro Şefi İsmail Barkan'ın yönettiği gecede birbirinden güzel kahramanlık türküleri, ağıtlar ve şiirler seslendirildi. Konsere eşlik eden izleyiciler zaman zaman okunan şiirler ve ağıtları dinlerken duygusal anlar yaşadı.

“Çanakkale çok anlamlı bir zafer”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve sel felaketlerinde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Anma programını hazırlanmasında emek veren herkese teşekkür eden Değirmenci, "Çanakkale Zaferi bizim için çok anlamlı bir zafer. Çanakkale, en zor şartlar altında yokluklarla, yedi düvele karşı kazandığımız muazzam bir zafer. Öte yandan Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile olan, 57. Alay komutanı Yarbay Mustafa Kemal'i daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kurucusu olarak Türk halkına armağan eden bir zafer. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.