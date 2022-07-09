Denizli tarihinde ilk defa MHK üyeliğine getirilen isim Ahmet İbanoğlu oldu

MHK Başkanı Sabri Çelik olurken, 9 kişilik hakem kurulunda önceki dönem Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Denizli tarihinde ilk defa bu göreve getirilen isim oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklandı. MHK Başkanı olarak Sabri Çelik seçildi. Yapılan toplantıda MHK belirlendi ve hakemlik yapısına ilişkin çeşitli kararlar alındı. Saha ve VAR hakemi kadrolarının ayrılacağı belirtildi. Saha hakemleri VAR'da, VAR hakemleri ise sahada görev yapamayacak. Avrupa'nın önemli ligleriyle hakem değişim programı başlatılacak ve hakem atamalarında, yeni nesil teknolojinin kullanılacağı Hakem Atama Sistemi'ne geçileceği duyuruldu. Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkezi Hakem Kurulunda yer alan isimler; “Sabri Çelik (Başkan), Murat Ilgaz, Aynur Aysun Akar, Baki Tuncay Akkın, Ahmet İbanoğlu, Aytekin Durmaz, Recep Sürhat Müniroğlu, İsmail Köse, Bülent Gökçü” oldu.

Denizli'de ilk defa MHK'ye seçilen isim İbanoğlu oldu

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak 13 yıl bu görevi sürdüren Ahmet İbanoğlu, görevi boyunca ulusal ve uluslararası spor ve gençlik organizasyonlarında görev ve sorumluluklar üstlendi. 1981 yılında TFF'de futbol hakemi olarak başlayan görev sürecinde ise, 5 yıl Süper Lig Hakemliği, 17 yıl profesyonel liglerde hakemlik, 2 yıl TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig Hakem Gözlemcisi, 3 dönem TFF Futbol Hakemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları Üyeliği, Hakem Eğitimciliği ve Hakem Mentörü gibi görevleri icra etti. Denizli tarihinde ilk defa MHK üyeliğine getirilen isim olan Ahmet İbanoğlu, tecrübe ve birikimlerini Türk Hakemliğinin ulusal ve uluslararası rekabette daha iyi seviyelere ulaşması için kullanacak.