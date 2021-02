Denizli tarihinin en büyük iyilik hareketi 15 yaşında

15 yıl önce Sevgililer Günü'nde kurulan ve Denizli tarihinin en büyük iyilik hareketi olan Sevgi Eli 15 yılda 40 bin aile, 150 bin ihtiyaç sahibinin derdine derman oldu, darda kalanların imdadına yetişti.

Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli 15 yaşına girdi. Sadece kent merkezinde değil, tüm ilçelerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Sevgi Eli, her yıl on binlerce ihtiyaç sahibine gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımı yapıyor. Denizli tarihinin en büyük iyilik hareketi olan Sevgi Eli 15 yılda 40 bin aile, 150 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt verdi. Sevgi Eli Mağazasında gelinlikten damatlığa, bebek kıyafetinden her türlü giyim eşyasına kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek verilirken, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında gönül köprüsü kurulmasına olanak sağlanıyor. Şehrin 19 ilçesi 616 mahallesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile koordine olan Sevgi Eli, merkez ve ilçelerde çıkan yangınlarda eşyaları küle dönen ailelerin de imdadına koştu, ev eşyalarını baştan aşağı yenileyerek çaresizlere çare oldu.

"Hayırseverlere yürekten teşekkür ediyorum"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15. yaşdönümünü kutladığı Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'ni ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Denizli'nin birlik ve beraberlik ve dayanışma ruhuna büyük önem verdiğini vurgulayan Başkan Zolan, hayırseverlere yürekten teşekkür eden Başkan Osman Zolan, "Sizlerle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Milletimize hizmet ediyoruz. Derdi olan vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. İhtiyaç sahiplerimizin yanında olmamız gerekiyor, onların hayata tutunmasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

"Sevgi Eli vatandaşlarımıza uzanacak, onları ayağa kaldıracak"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları olabilir, bu ihtiyaçları başta belediyemiz olmak üzere tüm hayırseverlerimizle birlikte el ele, kol kola sağlayacağız. Ben çalışmalarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgi Eli her zaman olacak. Sevgi Eli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza uzanacak, onları ayağa kaldıracak, ihtiyaçlarını karşılayacak. Ben sizlere, hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yolda samimiyet ve gayretle koşturan sizlerden Allah'ım razı olsun."