Denizli Tekden Hastanesinden uyarı; “Prostattan korkmayın, geç kalmaktan korkun”

İyi ve kötü huylu prostat ile prostatın büyümesine dair açıklamalarda bulunan Prof.Dr. İbrahim Yıldırım ve Op. Dr. Ali Gürağaç, prostat hastalığının büyümesi, ailesel özellikler, doktora ne zaman başvurulması gerektiği ve tedavi seçenekleri hakkında bilgiler verdi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji bölümü uzmanları prostat hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. İyi huylu prostat büyümesinin tedavi ve ameliyatları ile ilgili Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanları Prof. Dr. İbrahim Yıldırım ve Op. Dr. Ali Gürağaç konu ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, “Prostat hastalıklarını iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayırıyoruz. İyi huylu prostat büyümesinde erkeklerin idrar kanallarında daralma geliştiğinden buna bağlı şikayetler ortaya çıkıyor. İyi huylu prostat büyümesinde öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavileri ile hastalığı kontrol altına almaya çalışıyoruz, şikayetleri fazla olan hastalarımızda ameliyat seçeneklerini hastamızla beraber değerlendiriyoruz. İyi huylu prostat büyümesinde açık ve kapalı ameliyat seçenekleri mevcut, günümüzde özellikle lazer teknolojisindeki gelişmelerle artık prostat ameliyatlarını çok büyük prostatlarda bile kapalı yöntemlerle hastalar açısından çok konforlu şekilde yapılabiliyoruz” dedi.

Prostat büyümesi belirtileri nelerdir?

Prostat büyümesi belirtilerine ilişkin konuşan Prof.Dr. Yıldırım, “İdrar yapmak için bekleme, idrar yaparken zorlanma, idrar tazyiki ve akış gücünde azalma, kesik kesik idrar yapma, idrarda çatallanma, idrar yaptıktan sonra mesanenin tam boşalmama hissi, geceleri birden fazla idrara kalkma, gündüz sık aralıklarla idrar yapma, idrar yapma isteği geldiğinde tutamama, tuvalete zor yetişme, idrar kaçırma gibi durumlar prostat büyümesine bağlı oluşabilecek belirtilerdir” diye konuştu.

Ailesel özellik dikkat çekiyor ve doktora ne zaman başvurmalıyız?

Prostat büyümesinde ailesel özelliklerin dikkat çektiğini belirten Prof.Dr. Yıldırım, “İyi huylu prostat büyümesi Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) olarak da adlandırılmaktadır. Prostat kanserinde olduğu gibi iyi huylu prostat büyümesinde de ailesel özellikler dikkati çekmektedir. Babasında ya da amcasında prostat büyümesine dair şikayetler olanlarda hastalık belirtilerinin görülme sıklığı da artıyor. Yapılan çalışmalarda 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50'sinde, 80 yaşındakilerin ise yüzde 90'ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü bildiriliyor. Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı, gece idrar yapmak için uyanma ihtiyacı, ani idrar yapma ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertelenememesi, istemsiz idrar kaçırma, zayıf akımlı idrar yapma, çatallı ile dağınık idrar yapma, kesik kesik idrar yapma, ıkınarak idrar yapma, idrar yapmaya başlamadan önce bekleme, idrar yapmanın çok uzun sürmesi, mesanenin tam boşalmadığı hissi, işeme sonrası iç çamaşırına istemsiz idrar kaçırma gibi şikayetleri olan hastaların mutlaka üroloji uzmanı ile görüşmelerini öneriyoruz. Halk arasında prostat hastalıklarının sadece idrar yapma ile ilgili şikayetler oluşturduğuna dair yanlış bir inanış mevcut. Ülkemizde prostat kanseri, akciğer kanserinden sonra en sık rastlanan ölümcül ikinci kanser türüdür. Bir erkekte hayatı boyunca prostat kanseri gelişme riski yaklaşık yüzde 30, klinik önemli prostat kanseri gelişme riski yaklaşık yüzde 10 ve yine prostat kanserinden ölüm riski yaklaşık yüzde 3 kadardır. Ailede prostat kanseri öyküsü olanlarda 40 yaşlarından itibaren yılda bir kez, ailede prostat kanseri öyküsü olmayan her yönden sağlıklı erkeklerde bile 50 yaşından itibaren yılda bir kez kanda PSA ölçümü yapılmasını öneriyoruz” dedi.

Prostat büyüklüğü ile idrar şikayetleri arasında bir ilişki var mı?

Prostat ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yıldırım'ın ardından hastalık hakkında konuşan Op.Dr. Ali Gürağaç, “Prostat büyüklüğü ile hastaların idrar şikayetleri arasında her zaman ilişki olmayabilir. Bazı hastalarda prostat çok büyük olmasına rağmen idrar kanalını tıkayacak şekilde değil de prostatın dış kısmına doğru bir büyüme olduğundan hastaların prostatları büyük olmasına rağmen herhangi bir şikayetleri olmayabiliyor. Bazı hastalarda ise prostat çok büyümeden bile idrar kanalı kapatabiliyor ya da mesane içine doğru büyüyor bu hastalarda ciddi idrar problemleri hatta hiç idrar yapamama gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz” diye konuştu.

İyi huylu prostat büyümesine tedavi seçenekleri nelerdir?

İyi huylu prostat büyümesinde tedavi seçeneklerine ilişkin konuşan Op.Dr. Gürağaç, “İyi huylu prostat büyümesinde tedavi seçeneklerini yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve ameliyatlar olarak gruplandırabiliriz. Eğer hastanın şikayetleri hafifse genelde ilaca veya cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmadan çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri ile hastaların hayat kaliteleri ciddi anlamda arttırılabilmektedir. Bu durumda doktorunuz, hastalığınızı ilerleyen aylar veya yıllarda yakından izleyecek, gerektiği zaman farklı bir tedavilere de başvurabilecektir. Örneğin, akşamları daha az sıvı alınması, gece idrara kalkmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Alkollü içecek, kahve veya çay tüketiminin azaltılması da mesanenin rahatlamasına yardımcı olacaktır. Bazı erkeklerin oturarak idrar yapması mesanenin tamamen boşalmasına yardımcı olabilir. İyi huylu prostat büyümesinin ilaç tedavilerinde, prostatın idrar kanalını daraltan kısmını gevşeten ilaçlar, prostatın küçültülmesini sağlayan ilaçlar ve mesanenin sık sık kasılmasını engelleyerek idrar yapma ihtiyacını azaltan ilaçlar kullanılabilmektedir. Eğer hastaların ciddi şikayetleri varsa ve bu rahatsızlıkları yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlardan fayda görmüyorsa, hastanın tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, tekrarlayan idrarda kanama şikayetleri varsa, işemenin kötü olması nedeni ile böbrek fonksiyonlarında bozulma ya da mesanede taş oluşmuşsa ameliyat seçenekleri gündeme gelmektedir. İyi huylu prostat büyümesinde ameliyat seçeneklerini açık ve kapalı ameliyatlar olarak gruplandırmak mümkündür. Ameliyat yönteminin seçiminde hastanın isteği ile birlikte eşlik eden hastalıkları ve prostatının büyüklüğü de değerlendirmeye dahil edilmektedir” dedi.