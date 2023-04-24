Denizli Tekden hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Tecrübeli hekim kadrosu ve sunduğu kaliteli sağlık hizmeti ile Denizli ve çevre illerden gelen hastalar tarafından tercih edilen ve sağlık sektörünün öncülerinden olan Özel Denizli Tekden Hastanesi, her geçen gün yenilenmeye ve büyümeye devam ediyor.

Denizli'nin sevilen hekimlerinden Kadın Hastalıkları ve Doğum doktoru Doç. Dr. Ömer Demirtaş, Obezite Cerrahisi konusunda tecrübesi ve bilgisiyle ön plana çıkan Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, yıllarca Denizli'de hizmet vermiş Göğüs Hastalıkları doktoru Uzm. Dr. A. Batur Alp Abduşoğlu, son olarak yine Denizli'nin sevilen doktorlarından İç Hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Acımış Tekden hastanesi bünyesine katıldı.

4 farklı branşta dört önemli doktorun da Denizli Tekden Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamasının ardından verdiği sağlık hizmetini her geçen gün daha da ileriye götürdüklerini dile getiren Başhekim Dr. Şakir Bayur, “Hekim kadromuz ve verdiğimiz bütüncül sağlık hizmeti ile Denizli'de sağlık sektörünün öncü hastanelerinden biri haline geldik. Amacımız daima daha iyi ve daha kaliteli hizmeti Denizli ve çevre illerden gelen hastalarımıza sunabilmek. Ve hedefle Denizli'de üst düzey sağlık hizmeti veren bir hastane olmaya devam ediyoruz. Her geçen gün yenilenen cihazlarımız ve yenilenen hekim kadromuz ile hizmet kalitemizi arttırıyoruz. Son olarak aramıza katılan ve Denizli'nin sevilen doktorlarından olan Doç. Dr. Ömer Demirtaş, Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, Uzm. Dr. Batur Alp Abduşoğlu ve son olarak da Uzm. Dr. Mehmet Acımış, hastanemizde hasta kabulüne başlamışlardır. Tekden ailesine katılımlarından dolayı hoş geldiniz der, hastalarına acil şifalar dilerim" şeklinde konuştu.