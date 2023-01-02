Denizli Tekden'in yeni Başhekimi Dr. Şakir Bayur oldu

Denizli'de 20 yıldır hizmet veren Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin başhekimlik görevi Op. Dr. Mehmet Tekin'den Dr. Şakir Bayur'a devredildi.

Denizli'nin başarılı hastanelerinden, 20 yılı aşkın süredir çevre illerden de gelen birçok hastaya sağlık hizmeti veren Denizli Tekden Hastanesi'nde, Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden'in katılımıyla başhekim değişikliği gerçekleşti. Bu çerçevede başhekimlik görevi Op. Dr. Mehmet Tekin'den Dr. Şakir Bayur'a devredildi.

Görev değişikliği ile ilgili bilgilendirmede bulunan Op. Dr.Kemal Tekden, “2003 yılından beri başta Denizli olmak üzere çevre illerden ve yurtdışından gelen hastalara başarılı bir şekilde hizmet veren Tekden Hastanesi'ni Denizli'mizin hizmetine sunduk. Açıldığı günden bu yana tıbbi donanımı, başarılı hekimleri, tam teşekküllü hastane olmasıyla da Denizli'nin merkezinde referans hastane olmaya devam etmektedir. Bu başarıda büyük emeği olan ve 20 yıldır hastanemizde Genel Cerrahi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Mehmet Tekin, son 3 yıldır da hastanemizde başhekim olarak görevini sürdürmekteydi. Bugün itibariyle başhekimlik vazifesini, uzun yıllardır hastanemizde acil doktoru olarak görev yapan Dr. Şakir Bayur'a devretti. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Dr. Mehmet Tekin'e teşekkür ederken, Dr. Şakir Bey'e de yeni vazifesinde başarılar dilerim. Hekimlerimiz hem hastalara hem de hastanemize hizmet vermeye devam edecektir” dedi.

Kurulduğu günden bu yana hastanede hizmet veren Op. Dr. Mehmet Tekin, “Açılışından beri çalışmaktan büyük keyif aldığım Tekden Hastanemizin 3 yılı aşkın süredir yürütmekte olduğum Başhekimlik görevini bugün itibariyle değerli çalışma arkadaşımız Dr. Şakir Bayur'a devretmiş bulunmaktayım. Nazik ve değerli hediyelerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanımız Op. Dr. Kemal Tekden ve eşi Ruziye Hanımefendiye teşekkür ederim. Tüm bu süre zarfında birlikte çalışmaktan keyif aldığım değerli Tekden Yönetim Kurulu'na ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Genel Cerrahi uzmanı olarak hastanemizde hasta kabulüne devam edeceğim. Şakir kardeşimi tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim” diye konuştu.

Başhekim olarak görev yapmaya başlayan Dr. Şakir Bayur, “Denizli Tekden Hastanesi, üst düzey sağlık hizmeti sunan bir hastane olarak yıllardır Denizli'de hizmet vermeye devam ediyor. Yıllardır hastalarıma büyük bir özveri ile hizmet verdiğim hastanemizde başhekimlik görevini de edindiğim bilgi ve tecrübelerimle yürüteceğim” dedi.