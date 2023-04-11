Denizli temsilcisi bölge şampiyonluğunu garantiledi

Okul spor faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Genç Erkekler Futbol Turnuvasının Denizli Şampiyonu olan Ekobilim Koleji, Burdur'da düzenlenen bölge şampiyonluğunu müsabakalarında şampiyonluğu garantiledi.

Denizli'de oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak Liselerarası futbol müsabakalarında Denizli şampiyonu olan Ekobilim Koleji, Denizli'yi, Burdur'da gerçekleştirilen bölge turnuvalarında temsil ediyor.

Antalya, Ankara, Muğla, Uşak, Denizli, Isparta, Konya ve Burdur il şampiyonlarının katıldığı müsabakalarda ilk olarak Aydın Özel Dörtgen Anadolu Lisesi ile karşılaşan Ekobilim Koleji rakibini 3-2‘lik skorla geçti. İkinci karşılaşmasında Konyaspor Lisesi'ni 2-0'lık net bir skorla geçen Ekobilim Koleji, grubunda oynadığı 2 mücadeleyi de kazanarak grubunda şampiyon olmayı garantiledi. Yeşil siyahlı ekibin son maçı ise Özel Akdeniz Rüzgar Koleji ile gerçekleşecek.

Bu maçtan ne skor alırsa alsın grubun şampiyonu olmayı garantileyen Denizli ekibi, Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası grup aşamasına gitmeye hak kazandı. Türkiye şampiyonası'nda ise 24 takım yer alacak.

Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Ekobilim Koleji Müdürü ve Teknik Direktörü Cemal Keskin, “Denizli'de oynadığımız müsabakaları nağmalup kazandık. Bu coşkuyla Burdur iline gittik. Bölge müsabakalarında Denizli'yi başarılı bir şekilde temsil ettik. Oynadığımız 2 müsabakayı da kazanarak şampiyonluğu garantiledik. Artık ilimizi Türkiye genelinde temsil edeceğiz. Amacımız Türkiye derecesi elde ederek bu gururu Denizli'ye yaşatmaktır. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bize bu gururu yaşattıkları için öğrencilerime de tek tek teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin” dedi.