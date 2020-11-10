Denizli Ticaret Borsası Başkanı Tefenlili'den 10 Kasım mesajı

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Atatürk'ün fikirlerinin her zaman yaşayacağına inandığını belirten Başkan Tefenlili “82 yıl önce kendisini kaybetmiş olsak da örnek bir komutan ve devlet adamı olan Atatürk'ün fikirleri her daim yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” dedi.

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Tefenlili ifadelerinde şunlara yer verdi, “Bağımsızlık mücadelemizi başlatan ve mücadelemize önderlik eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir 10 Kasım'da daha saygı ve minnetle anıyorum. Atatürk, kısa sürede başardıklarıyla bir milletin yeniden doğuşuna vesile olmuş, o milletin kalkınmasına büyük katkılar sağlamış, tüm dünyada saygı duyulan örnek bir devlet adamıdır. O, toprakları işgal altında, bağımsızlığını kaybetmek üzere olan bir milleti cesaretlendirerek bir araya getiren, o millete bağımsızlığını kazandıran eşsiz bir komutandır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bıraktığı mirası daha da güçlü kılmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.