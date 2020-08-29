İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde kentin dört bir tarafı ve hizmet binalarını Türk bayraklarıyla donattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde kentin dört bir tarafı ve hizmet binalarını Türk bayraklarıyla donattı. Denizli kent merkezi kırmızı beyaza büründü.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, her milli bayram öncesi olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde de kentin dört bir tarafını Türk Bayrağı ile donatarak süsledi. Bayrak ve Atatürk posterleri ile süslenen kent merkezi ve hizmet binaları kentte bayram coşkusu ve heyecanı yaşatıyor. Bu coşku kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatı ile başta Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları ve kent merkezindeki önemli arterlerde bayraklar ile süsleniyor. Ekipler önemli bulvar ve caddeleri bayraklarla süsledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemi dolayısıyla kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle buruk bir bayram geçireceklerini ifade ederek, tüm hemşehrilerini de evlerini bayraklarla süslemeye davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.