Denizli Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde kentin dört bir tarafı ve hizmet binalarını Türk bayraklarıyla donattı. Denizli kent merkezi kırmızı beyaza büründü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her milli bayram öncesi olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde de kentin dört bir tarafını Türk Bayrağı ile donatarak süsledi. Bayrak ve Atatürk posterleri ile süslenen kent merkezi ve hizmet binaları kentte bayram coşkusu ve heyecanı yaşatıyor. Bu coşku kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatı ile başta Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları ve kent merkezindeki önemli arterlerde bayraklar ile süsleniyor. Ekipler önemli bulvar ve caddeleri bayraklarla süsledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemi dolayısıyla kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle buruk bir bayram geçireceklerini ifade ederek, tüm hemşehrilerini de evlerini bayraklarla süslemeye davet etti.