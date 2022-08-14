Denizli Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk defa gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Ragbi Türkiye finallerine ev sahipliği yaptı. Başkan Osman Zolan, 28 takımdan 472 sporcunun katıldığı finallerin ödül töreninde şampiyon takımlara kupalarını verdi.

Türkiye'de ilk defa gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Ragbi Türkiye finalleri Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. Milli takımlara altyapı oluşturulması hedefiyle gerçekleştirilen şampiyonaya 28 takımdan 472 sporcu katıldı. Müsabakaların final karşılaşmaları ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Kınıklı Futbol Sahasında yapıldı. Final mücadelelerine, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 9-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen programda erkeklerde 16 takım, kızlarda ise 12 takım Türkiye şampiyonu olmak için ter döktü. Final karşılaşmalarında kızlarda Kastamonu - Konya; erkeklerde ise Kocaeli-Ankara il takımları mücadele etti. Zorlu geçen müsabakalarda kızlarda Kastamonu, erkeklerde ise Ankara il takımı adını şampiyonluğa yazdırdı.

Kupalar Başkan Zolan'dan

Başkan Zolan ödül töreninde yaptığı konuşmada karşılaşmaların çok heyecanlı geçtiğini belirterek, tüm sporculara ve teknik heyete mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Spor yapmanın öneminden bahseden Başkan Zolan, “Ruh ve beden sağlığının yanında ekip ruhu sağlayan, çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlayan bir alandır spor. Spor yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. İnşallah daha da başarılı olacaksınız. Sizleri Denizli'de gördüğümüz için çok memnunuz” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler dereceye giren takımlara kupalarını verdi. Öte yandan müsabakalar öncesi Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret ederek kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.