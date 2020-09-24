Denizli tütün üretiminde zirvede

İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli'nin tütün üretimi konusunda TUİK verilerine göre birinci sırada olduğunu açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre Denizli'nin, tütün üretiminde birinci sırada olduğunu söyledi. Erkaya, “Üreticilerimiz Ekim ve Kasım aylarında tütünlerine tasnif ve kutulama işlemi yapacak, Aralık ayında şirketlerin kalite ve rekolte tespiti ile Ocak ayında alım ve ödeme işlemleri ile sona erecektir” dedi.

Üretim azalmasına rağmen Denizli lider

Denizli'nin, tütün üretimi bakımından elverişli toprak ve iklim özelliklerine sahip olduğunu söyleyen Müdür Erkaya, “Önceki yıllarda tütün üretimine alternatif olarak kekik ve adaçayı gibi ıtri ve tıbbi bitkiler ile son yıllarda çerezlik ayçiçeğinin tütün üretim alanlarına girmesiyle tütün üretici sayısı ve üretim alanlarında azalmalar olmasına rağmen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre tütün üretiminde Denizli lider durumdadır. Türkiye'de üretilen 68 bin 224 ton tütünün 17 bin 112 tonu Denizli'de üretilmiştir. En fazla tütün üretimi yapılan il Denizli olurken Denizli'yi 15 bin 998 ton ile Manisa, 8 bin 798 ton ile Adıyaman illeri takip etmiştir” diye konuştu.

2020 yılında 10 tütün şirketiyle sözleşme yapıldığını belirten Erkaya, “İlimizde tütün üretimi yazılı sözleşme esasına göre yapılmaktadır. Tütün şirketleri üretim döneminde kendi üreticilerine avans ödemesi yapmakta, üretimlerini takip etmektedirler. 7 nevi üzerinden yapılan sözleşmelerde ve 1. Nevi fiyatı 27 ila 28 lira arasında yer almaktadır" dedi.

365 milyon lira gelir sağlanacak

Üreticilerin Ekim ve Kasım aylarında tütünlerine tasnif ve kurulama işlemi yapacağını, şirketlerin ise Aralık ayında kalite ve rekolte tespiti yapacağını, alım ve ödeme işlerinin de Ocak ayında sona ereceğini söyleyen Erkaya, “İlimizde üretilen İzmir menşe yaprak tütünler şark tipi (oryantal) tütün sınıfındadır. Bu tütünler aromatik ve kalite özellikleri yüksek tütün grubundadır. Ege Bölgesinde üretilen tütünlerin bir kısmı Ülkemizdeki sigara sanayisinde kullanılmaktadır. Geriye kalan kısmı ise ihraç edilmektedir. İlimizin gayrisafi üretim değerlerine göre tütün 3. sırada yer almaktadır. İl ekonomisine 2020 yılında 365 milyon TL gelir sağlayacağı tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı.