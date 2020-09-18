Denizli Ülkü Ocaklarından anlamlı hareket

Denizli Ülkü Ocakları üyeleri, Ahilik Haftasında farkındalık oluşturmak amacıyla, ilçelerle birlikte eş zamanlı olarak yaklaşık 2 bin esnafa, içerisinde Ahilik Haftası kutlama mesajının da bulunduğu siftah zarflarını, dükkan kapılarının altından içeriye bıraktı. İşyerlerini açan esnaflar, kapının altından bırakılan zarfı görünce şaşkınlık içerisinde kaldı. Çok sayıda esnaf, zarfın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak Denizli Ülkü Ocağı üyelerine teşekkür etti.

Ahilik haftasında bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “İl ve ilçe teşkilatlarımızla eş zamanlı bir şekilde sabah namazının ardından yaklaşık 2 bin esnafımıza içerisinde Ahilik Haftası mesajı da bulunan siftah zarfı dağıttık. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm Ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gönülden kutluyorum”

Ahiliğin, yüzyıllardır esnaf ve sanatkarımızda vücut bulduğunu belirten Aydınlı, “Doğru ve dürüst ticaretin, üretmenin ve paylaşmanın adı, aynası olan ahilik, yüzyıllardır esnaf ve sanatkarımızda vücut bulmuştur. Hem ticari hem de toplumsal rolü büyük olan esnaf ve sanatkârımızın birlik ve beraberliğinin hiç bozulmamasını diliyor, Ahilik Haftasını gönülden kutluyorum. 13. Yüzyıldan beri süregelen, meslek ahlakı bilinciyle toplumun ve ekonominin omurgası olan ahilik kültürü daha yüzyıllarca birlik ve beraberliği bozulmadan devam edecektir. Ekonomimizin can damarı, kardeşliğin ve cömertliğin aynası olan esnaf ve sanatkarımızın Ahilik Hafta'sını kutluyor, bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.