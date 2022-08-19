Denizli Ülkü Ocaklarından aşure ikramı

Yeni Cami önünde gerçekleştirilen aşure etkinliğine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Eskin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Özgür Solak, MHP İl Başkanı Yusuf Garip, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Muharrem ayının paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı önemli bir ay olduğunu belirten İl Başkanı Özgür Solak, “Muharrem ayı paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan önemli bir ay. Biz de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanlığı olarak vatandaşlarımıza, bu ayın olmazsa olmaz sembollerinden aşure ikramında bulunduk. Bu vesile ile Türk İslam aleminin Muharrem ayını bir kez daha kutluyorum. Cenab-ı Allah bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın. Aşure etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.