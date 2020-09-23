Denizli Ülkü Ocaklarının girişimiyle yaşlı adamın evi tekrar yapılacak

Denizli Ülkü Ocaklarının girişimiyle 33 yıl sonra elektriğe kavuşan Halil İbrahim Duran'ın evi yeniden yapılacak.

Acıpayam İlçesinin Karaismailler Mahallesinde eşinin mezarına yakınlığı nedeniyle yaşadığı evi terk etmeyen ve 33 yıl elektriksiz yaşayan Halil İbrahim Duran, Ülkü Ocaklarının girişimi sonucu elektriğe kavuştu. Duran ailesinin yaşadığı evin fiziki şartlarının düzeltilmesi için de Ülkü Ocakları harekete geçti.

Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “Duran ailesinin elektriğe kavuştuğunun kamuoyunda duyulmasının ardından bir çok iş adamı bizimle irtibata geçerek evin fiziki şartlarının düzeltilmesi konusunda her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Ülkü Ocaklarımızın girişimiyle 33 yıl aradan sonra evine elektrik bağlanan amcamızın evi hayırsever işadamı Hüseyin Cansız tarafından tekrar yapılacak. Bu amcamızın feryadını duyarak bizlere yardım etme imkanı sunan Cenabı Allah'a hamdolsun. Acıpayam Ülkü Ocakları Başkanımız Cumhur Turgut olmak üzere Acıpayam Ülkü Ocakları'nın her ferdine ve hayırsever iş adamı Hüseyin Cansız'a çok teşekkür ederim” dedi.